Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 159 боевых столкновений, враг запустил более 4 тыс. дронов

Всего с начала этих суток произошло 159 боевых столкновений. Враг применил 4034 дрона-камикадзе и совершил 2089 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применив 2 ракеты, 43 авиационных удара, сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4034 дрона-камикадзе и совершил 2089 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боестолкновение, враг совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Волчанск.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Песчаного и Долгенького. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак оккупантов в районах Ставков, Дробышево и Новоселовки.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Дроновки, Закитного и Платоновки.

На Краматорском направлении противник предпринял попытку продвинуться в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Степановка, Ильиновка и Новопавловка. Одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Филиал и Дачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 57 оккупантов и 35 ранено; уничтожено и повреждено по 6 единиц автомобильной техники. Поражено 19 укрытий личного состава и уничтожена пушка врага.

На Александровском направлении, по уточненной информации, украинские подразделения остановили две атаки оккупантов в районе Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 атак оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Загорного и Святопетровки. Также враг наносил авиаудары вблизи Гуляйпольского, Дибровы, Чаривного и Воздвиженки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах Степногорска и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не происходило.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

