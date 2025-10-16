$41.750.14
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 5726 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 9844 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 23265 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 48314 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 49442 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 41311 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 40035 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 28460 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 21209 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
Публікації
Ексклюзиви
Генштаб оновив карту: 184 бої, до третини - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, з яких майже третина припала на Покровський напрямок. Ворог також активізувався на Олександрівському та Костянтинівському напрямках, завдавши ракетних і авіаційних ударів.

Генштаб оновив карту: 184 бої, до третини - на Покровському напрямку

Майже третина з 184 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Олександрівському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 16 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом за вчора зафіксовано 184 бойові зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4 979 обстрілів, з них понад сто - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 595 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 186 обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи - наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили десять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення - противник намагався наступати в напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку противник наступав п’ять разів, намагаючись діяти в районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА вже не допоможуть ворогу у війні проти України: Генштаб - про втрати росіян за добу16.10.25, 07:24 • 2554 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Куп'янськ