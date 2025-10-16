Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА вже не допоможуть ворогу у війні проти України: Генштаб - про втрати росіян за добу
Київ • УНН
російські війська зазнали значних втрат 15 жовтня, втративши 1080 солдатів та 416 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.25 сягнули 1127300 осіб.
За добу 15 жовтня російські війська втратили на війні з Україною 1080 солдатів та 416 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1127300 (+1080) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11261 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23384 (+9)
- артилерійських систем ‒ 33713 (+42)
- РСЗВ ‒ 1520 (0)
- засоби ППО ‒ 1227 (0)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 70437 (+416)
- крилаті ракети ‒ 3859 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64468 (+139)
- спеціальна техніка ‒ 3977 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир'я з росією, заявляючи про готовність до нього хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що росія раніше починала війни під час Олімпійського перемир'я.
