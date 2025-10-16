Более тысячи солдат и сотни БпЛА уже не помогут врагу в войне против Украины: Генштаб - о потерях россиян за сутки
Киев • УНН
российские войска понесли значительные потери 15 октября, потеряв 1080 солдат и 416 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.25 достигли 1127300 человек.
За сутки 15 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 1080 солдат и 416 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1127300 (+1080) человек ликвидировано
- танков ‒ 11261 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23384 (+9)
- артиллерийских систем ‒ 33713 (+42)
- РСЗО ‒ 1520 (0)
- средства ПВО ‒ 1227 (0)
- самолетов ‒ 427 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 70437 (+416)
- крылатые ракеты ‒ 3859 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64468 (+139)
- специальная техника ‒ 3977 (0)
Данные уточняются.
