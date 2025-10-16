Генштаб обновил карту: 184 боя, до трети — на Покровском направлении

$41.750.14
15 октября, 22:25 • 4640 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 8300 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 22781 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 47882 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 49168 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 41175 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 39932 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 28408 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 21186 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18718 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 35363 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 49771 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 43662 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 43393 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 68120 просмотра
Генштаб обновил карту: 184 боя, до трети — на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 978 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения, из которых почти треть пришлась на Покровское направление. Враг также активизировался на Александровском и Константиновском направлениях, нанеся ракетные и авиационные удары.

Генштаб обновил карту: 184 боя, до трети — на Покровском направлении

Почти треть из 184 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Александровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 16 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 184 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 87 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил 4 979 обстрелов, из них более ста - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 595 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и два пункта управления российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 186 обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 17 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Петропавловка. В городе Купянск и его окрестностях продолжаются противодиверсионные мероприятия - наши воины выявляют вражеские пехотные группы, блокируют их продвижение и уничтожают.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Колодези, Новоселовка и Дерилово.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили десять вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение - противник пытался наступать в направлении Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоекономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Зверово, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филиа.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январское, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник наступал пять раз, пытаясь действовать в районах населенных пунктов Каменское, Плавни и Степное.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

Более тысячи солдат и сотни БпЛА уже не помогут врагу в войне против Украины: Генштаб - о потерях россиян за сутки16.10.25, 07:24 • 2386 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Купянск