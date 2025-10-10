$41.400.09
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 22648 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 21683 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 28013 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 32904 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 54134 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 51781 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27323 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22699 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 43507 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Генпрокурорку Нью-Йорка Летіцію Джеймс звинуватили у банківському шахрайстві – Вloomberg

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Генеральній прокурорці Нью-Йорка Летіції Джеймс висунули звинувачення у банківському шахрайстві та наданні неправдивих відомостей фінансовим установам. Це сталося після тверджень адміністрації Трампа про її можливу причетність до іпотечного шахрайства.

Генпрокурорку Нью-Йорка Летіцію Джеймс звинуватили у банківському шахрайстві – Вloomberg

Генеральну прокурорку штату Нью-Йорк Летіцію Джеймс офіційно звинуватили у банківському шахрайстві – відповідне рішення ухвалило велике журі присяжних у Вірджинії. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Джеймс стала вже другим із політичних опонентів президента Дональда Трампа, проти якого висунуто кримінальні обвинувачення протягом останніх двох тижнів.

Ексдиректору ФБР Джеймсу Комі висунули звинувачення у неправдивих свідченнях та перешкоджанні правосуддю26.09.25, 10:26 • 2881 перегляд

Як зазначається в оприлюдненому обвинувальному акті, Джеймс інкримінують один пункт банківського шахрайства та один пункт надання неправдивих відомостей фінансовим установам. Підставою для звинувачення стали твердження посадовців адміністрації Трампа про її можливу причетність до іпотечного шахрайства.

Ці звинувачення безпідставні, а публічні заяви самого президента чітко свідчать про те, що його єдина мета – політична помста будь-якою ціною. Він змушує федеральні правоохоронні органи виконувати його накази, і все тому, що я виконувала свою роботу генерального прокурора штату Нью-Йорк 

– заявила Джеймс

Джеймс, яка два роки тому виграла цивільну справу проти Дональда Трампа, повністю заперечує свою причетність до будь-яких фінансових махінацій. Її адвокат Аббе Лоуелл підкреслив, що сторона захисту "оскаржуватиме ці звинувачення всіма дозволеними законом способами".

Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство22.08.25, 00:19 • 10447 переглядiв

Розслідування Міністерства юстиції розпочалося після заяви директора Федерального агентства з фінансування житла Білла Пулта, який стверджував, що Джеймс могла надати неправдиву інформацію про місце проживання у своїй кредитній заявці, аби отримати іпотеку на вигідніших умовах.

Нагадаємо, що ще минулого місяця Дональд Трамп публічно закликав порушити кримінальну справу проти Джеймс, звернувшись до генерального прокурора Пем Бонді через соцмережу Truth Social. Тоді він написав: "Ми більше не можемо зволікати, це вбиває нашу репутацію та довіру. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПОВИННА ЗАВЕРШИТИСЯ ЗАРАЗ!!!".

Трамп вимагає майже мільярд доларів штрафу для Каліфорнійського університету10.08.25, 15:16 • 5126 переглядiв

Степан Гафтко

