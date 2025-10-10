Генпрокурорку Нью-Йорка Летіцію Джеймс звинуватили у банківському шахрайстві – Вloomberg
Київ • УНН
Генеральній прокурорці Нью-Йорка Летіції Джеймс висунули звинувачення у банківському шахрайстві та наданні неправдивих відомостей фінансовим установам. Це сталося після тверджень адміністрації Трампа про її можливу причетність до іпотечного шахрайства.
Генеральну прокурорку штату Нью-Йорк Летіцію Джеймс офіційно звинуватили у банківському шахрайстві – відповідне рішення ухвалило велике журі присяжних у Вірджинії. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Джеймс стала вже другим із політичних опонентів президента Дональда Трампа, проти якого висунуто кримінальні обвинувачення протягом останніх двох тижнів.
Як зазначається в оприлюдненому обвинувальному акті, Джеймс інкримінують один пункт банківського шахрайства та один пункт надання неправдивих відомостей фінансовим установам. Підставою для звинувачення стали твердження посадовців адміністрації Трампа про її можливу причетність до іпотечного шахрайства.
Ці звинувачення безпідставні, а публічні заяви самого президента чітко свідчать про те, що його єдина мета – політична помста будь-якою ціною. Він змушує федеральні правоохоронні органи виконувати його накази, і все тому, що я виконувала свою роботу генерального прокурора штату Нью-Йорк
Джеймс, яка два роки тому виграла цивільну справу проти Дональда Трампа, повністю заперечує свою причетність до будь-яких фінансових махінацій. Її адвокат Аббе Лоуелл підкреслив, що сторона захисту "оскаржуватиме ці звинувачення всіма дозволеними законом способами".
Розслідування Міністерства юстиції розпочалося після заяви директора Федерального агентства з фінансування житла Білла Пулта, який стверджував, що Джеймс могла надати неправдиву інформацію про місце проживання у своїй кредитній заявці, аби отримати іпотеку на вигідніших умовах.
Нагадаємо, що ще минулого місяця Дональд Трамп публічно закликав порушити кримінальну справу проти Джеймс, звернувшись до генерального прокурора Пем Бонді через соцмережу Truth Social. Тоді він написав: "Ми більше не можемо зволікати, це вбиває нашу репутацію та довіру. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПОВИННА ЗАВЕРШИТИСЯ ЗАРАЗ!!!".
