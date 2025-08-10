Трамп вимагає майже мільярд доларів штрафу для Каліфорнійського університету
Київ • УНН
Адміністрація Трампа подає позов проти Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі через звинувачення в антисемітизмі. Вимагається штраф у розмірі 1 мільярда доларів та відшкодування збитків єврейським студентам.
Президент США Дональд Трамп посилює тиск відносно вищих навчальних закладів і подає позов проти Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA).
Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Адміністрація Трампа подає позов на майже мільярд доларів проти Каліфорнійського університету. Наразі ідеться про вимогу штрафу в розмірі 1 мільярда доларів після неодноразових звинувачень в антисемітизмі. До справи відноситься реакція Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі на пропалестинські студентські протести у 2024 році.
Президент об'єднання університетів Каліфорнії Джеймс Міллікен заявив, що позов на суму в мільярд доларів (близько 860 млн євро) надійшов до керівництва університету в п'ятницю і зараз розглядається. Міллікен попередив, що виплата такої суми "повністю знищить" об'єднання університетів.
Міллікен також заявив, що виплата суми, яку вимагає Трамп, завдасть "великої шкоди" не тільки студентам і всім жителям Каліфорнії. Громадяни США по всій країні залежать від "важливої роботи UCLA і системи UC".
Довідка
Університет Каліфорнії — це державний університетський союз, до якого входять вищі навчальні заклади в десяти містах на західному узбережжі штату Каліфорнія. Вони входять до числа найкращих державних університетів США. Особливо відомі університети в Берклі (UC Berkeley) поблизу Сан-Франциско та в Лос-Анджелесі (UCLA).
Відшкодування збитків хоча б частинами
Американські ЗМІ припускають, що уряд США хоче, щоб гроші були виплачені частинами. Є також вимога, щоб університет також сплатив 172 мільйони доларів до фонду відшкодування збитків для компенсації єврейським студентам та іншим особам, які постраждали від ймовірної дискримінації.
