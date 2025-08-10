$41.460.00
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Ексклюзив
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп вимагає майже мільярд доларів штрафу для Каліфорнійського університету

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Адміністрація Трампа подає позов проти Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі через звинувачення в антисемітизмі. Вимагається штраф у розмірі 1 мільярда доларів та відшкодування збитків єврейським студентам.

Трамп вимагає майже мільярд доларів штрафу для Каліфорнійського університету

Президент США Дональд Трамп посилює тиск відносно вищих навчальних закладів і подає позов проти Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA). 

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Адміністрація Трампа подає позов на майже мільярд доларів проти Каліфорнійського університету. Наразі ідеться про вимогу штрафу в розмірі 1 мільярда доларів після неодноразових звинувачень в антисемітизмі. До справи відноситься реакція Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі на пропалестинські студентські протести у 2024 році.

Президент об'єднання університетів Каліфорнії Джеймс Міллікен заявив, що позов на суму в мільярд доларів (близько 860 млн євро) надійшов до керівництва університету в п'ятницю і зараз розглядається. Міллікен попередив, що виплата такої суми "повністю знищить" об'єднання університетів.

Міллікен також заявив, що виплата суми, яку вимагає Трамп, завдасть "великої шкоди" не тільки студентам і всім жителям Каліфорнії. Громадяни США по всій країні залежать від "важливої роботи UCLA і системи UC". 

Гарвард веде переговори з університетами щодо прийому студентів, які постраждали від візових обмежень Дональда Трампа09.06.25, 14:38 • 3472 перегляди

Довідка

Університет Каліфорнії — це державний університетський союз, до якого входять вищі навчальні заклади в десяти містах на західному узбережжі штату Каліфорнія. Вони входять до числа найкращих державних університетів США. Особливо відомі університети в Берклі (UC Berkeley) поблизу Сан-Франциско та в Лос-Анджелесі (UCLA).

 Відшкодування збитків хоча б частинами

Американські ЗМІ припускають, що уряд США хоче, щоб гроші були виплачені частинами. Є також вимога, щоб університет також сплатив 172 мільйони доларів до фонду відшкодування збитків для компенсації єврейським студентам та іншим особам, які постраждали від ймовірної дискримінації.

В цьому році в українські університети вступили майже 5 тисяч абітурієнтів з ТОТ - нардеп07.08.25, 13:18 • 2885 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуОсвіта
Каліфорнія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки