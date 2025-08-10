Трамп требует почти миллиард долларов штрафа для Калифорнийского университета
Администрация Трампа подает иск против Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе по обвинению в антисемитизме. Требуется штраф в размере 1 миллиарда долларов и возмещение ущерба еврейским студентам.
Президент США Дональд Трамп усиливает давление на высшие учебные заведения и подает иск против Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
Детали
Администрация Трампа подает иск на почти миллиард долларов против Калифорнийского университета. Сейчас речь идет о требовании штрафа в размере 1 миллиарда долларов после неоднократных обвинений в антисемитизме. К делу относится реакция Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе на пропалестинские студенческие протесты в 2024 году.
Президент объединения университетов Калифорнии Джеймс Милликен заявил, что иск на сумму в миллиард долларов (около 860 млн евро) поступил к руководству университета в пятницу и сейчас рассматривается. Милликен предупредил, что выплата такой суммы "полностью уничтожит" объединение университетов.
Милликен также заявил, что выплата суммы, которую требует Трамп, нанесет "большой ущерб" не только студентам и всем жителям Калифорнии. Граждане США по всей стране зависят от "важной работы UCLA и системы UC".
Справка
Университет Калифорнии — это государственный университетский союз, в который входят высшие учебные заведения в десяти городах на западном побережье штата Калифорния. Они входят в число лучших государственных университетов США. Особенно известны университеты в Беркли (UC Berkeley) вблизи Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе (UCLA).
Возмещение убытков хотя бы частями
Американские СМИ предполагают, что правительство США хочет, чтобы деньги были выплачены частями. Есть также требование, чтобы университет также выплатил 172 миллиона долларов в фонд возмещения убытков для компенсации еврейским студентам и другим лицам, пострадавшим от предполагаемой дискриминации.
