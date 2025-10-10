$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 21910 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 27620 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 32593 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 53738 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 51498 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27281 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22677 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 43282 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17665 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс обвинили в банковском мошенничестве – Bloomberg

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс предъявили обвинения в банковском мошенничестве и предоставлении ложных сведений финансовым учреждениям. Это произошло после утверждений администрации Трампа о ее возможной причастности к ипотечному мошенничеству.

Генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс обвинили в банковском мошенничестве – Bloomberg

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс официально обвинена в банковском мошенничестве – соответствующее решение принял большой суд присяжных в Вирджинии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Джеймс стала уже вторым из политических оппонентов президента Дональда Трампа, против которого выдвинуты уголовные обвинения в течение последних двух недель.

Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения в ложных показаниях и препятствовании правосудию26.09.25, 10:26 • 2881 просмотр

Как отмечается в обнародованном обвинительном акте, Джеймс инкриминируют один пункт банковского мошенничества и один пункт предоставления ложных сведений финансовым учреждениям. Основанием для обвинения стали утверждения должностных лиц администрации Трампа о ее возможной причастности к ипотечному мошенничеству.

Эти обвинения безосновательны, а публичные заявления самого президента четко свидетельствуют о том, что его единственная цель – политическая месть любой ценой. Он заставляет федеральные правоохранительные органы выполнять его приказы, и все потому, что я выполняла свою работу генерального прокурора штата Нью-Йорк 

– заявила Джеймс

Джеймс, которая два года назад выиграла гражданское дело против Дональда Трампа, полностью отрицает свою причастность к каким-либо финансовым махинациям. Ее адвокат Аббе Лоуэлл подчеркнул, что сторона защиты "будет оспаривать эти обвинения всеми разрешенными законом способами".

Трампу отменили штраф в размере 500 млн долларов за мошенничество22.08.25, 00:19 • 10446 просмотров

Расследование Министерства юстиции началось после заявления директора Федерального агентства по финансированию жилья Билла Пульта, который утверждал, что Джеймс могла предоставить ложную информацию о месте жительства в своей кредитной заявке, чтобы получить ипотеку на более выгодных условиях.

Напомним, что еще в прошлом месяце Дональд Трамп публично призвал возбудить уголовное дело против Джеймс, обратившись к генеральному прокурору Пэм Бонди через соцсеть Truth Social. Тогда он написал: "Мы больше не можем медлить, это убивает нашу репутацию и доверие. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА ЗАВЕРШИТЬСЯ СЕЙЧАС!!!".

Трамп требует почти миллиард долларов штрафа для Калифорнийского университета10.08.25, 15:16 • 5126 просмотров

Степан Гафтко

