Генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс обвинили в банковском мошенничестве – Bloomberg

Генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс предъявили обвинения в банковском мошенничестве и предоставлении ложных сведений финансовым учреждениям. Это произошло после утверждений администрации Трампа о ее возможной причастности к ипотечному мошенничеству.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс официально обвинена в банковском мошенничестве – соответствующее решение принял большой суд присяжных в Вирджинии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Джеймс стала уже вторым из политических оппонентов президента Дональда Трампа, против которого выдвинуты уголовные обвинения в течение последних двух недель.
Как отмечается в обнародованном обвинительном акте, Джеймс инкриминируют один пункт банковского мошенничества и один пункт предоставления ложных сведений финансовым учреждениям. Основанием для обвинения стали утверждения должностных лиц администрации Трампа о ее возможной причастности к ипотечному мошенничеству.
Эти обвинения безосновательны, а публичные заявления самого президента четко свидетельствуют о том, что его единственная цель – политическая месть любой ценой. Он заставляет федеральные правоохранительные органы выполнять его приказы, и все потому, что я выполняла свою работу генерального прокурора штата Нью-Йорк
Джеймс, которая два года назад выиграла гражданское дело против Дональда Трампа, полностью отрицает свою причастность к каким-либо финансовым махинациям. Ее адвокат Аббе Лоуэлл подчеркнул, что сторона защиты "будет оспаривать эти обвинения всеми разрешенными законом способами".
Расследование Министерства юстиции началось после заявления директора Федерального агентства по финансированию жилья Билла Пульта, который утверждал, что Джеймс могла предоставить ложную информацию о месте жительства в своей кредитной заявке, чтобы получить ипотеку на более выгодных условиях.
Напомним, что еще в прошлом месяце Дональд Трамп публично призвал возбудить уголовное дело против Джеймс, обратившись к генеральному прокурору Пэм Бонди через соцсеть Truth Social. Тогда он написал: "Мы больше не можем медлить, это убивает нашу репутацию и доверие. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОЛЖНА ЗАВЕРШИТЬСЯ СЕЙЧАС!!!".
