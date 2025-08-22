Трампу отменили штраф в размере 500 млн долларов за мошенничество
Киев • УНН
Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение о взыскании примерно полумиллиарда долларов с Дональда Трампа по делу о мошенничестве. Судьи подтвердили ответственность Трампа, но отменили наказание, поскольку оно нарушает Восьмую поправку.
Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение о взыскании примерно полумиллиарда долларов с президента США Дональда Трампа по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденному генеральным прокурором штата. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что решение, принятое в четверг, которое не было единогласным, оставляет Трампа ответственным за мошенничество.
Судьи подтвердили его ответственность и отменили наказание, чтобы дело могло быть передано на дальнейшее апелляционное рассмотрение
Также указывается, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс планирует обжаловать это решение.
В преобладающем мнении судей было отмечено: "Хотя судебный запрет, выданный судом, хорошо разработан для сдерживания деловой культуры ответчиков, судебное решение о возврате средств, обязывающее ответчиков уплатить почти полмиллиарда долларов штату Нью-Йорк, является чрезмерным штрафом, который нарушает Восьмую поправку к Конституции Соединенных Штатов".
Решение апелляционного суда является еще одним случаем, когда судебные иски против Трампа были либо сокращены, либо полностью отменены.
Напомним
Накануне 2025 года колоссальный долг избранного президента США Дональда Трампа и соответчиков по его гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке достиг новой отметки. Из-за процентов сумма превысила 500 млн долларов.
