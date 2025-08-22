$41.380.02
21 августа, 14:24 • 16625 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 19114 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 25154 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 15684 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 28172 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 68549 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 76805 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 79614 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 101665 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 230430 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Facebook

Трампу отменили штраф в размере 500 млн долларов за мошенничество

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение о взыскании примерно полумиллиарда долларов с Дональда Трампа по делу о мошенничестве. Судьи подтвердили ответственность Трампа, но отменили наказание, поскольку оно нарушает Восьмую поправку.

Трампу отменили штраф в размере 500 млн долларов за мошенничество

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение о взыскании примерно полумиллиарда долларов с президента США Дональда Трампа по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденному генеральным прокурором штата. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что решение, принятое в четверг, которое не было единогласным, оставляет Трампа ответственным за мошенничество.

Судьи подтвердили его ответственность и отменили наказание, чтобы дело могло быть передано на дальнейшее апелляционное рассмотрение

- пишет издание.

Также указывается, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс планирует обжаловать это решение.

В преобладающем мнении судей было отмечено: "Хотя судебный запрет, выданный судом, хорошо разработан для сдерживания деловой культуры ответчиков, судебное решение о возврате средств, обязывающее ответчиков уплатить почти полмиллиарда долларов штату Нью-Йорк, является чрезмерным штрафом, который нарушает Восьмую поправку к Конституции Соединенных Штатов".

Решение апелляционного суда является еще одним случаем, когда судебные иски против Трампа были либо сокращены, либо полностью отменены.

Напомним

Накануне 2025 года колоссальный долг избранного президента США Дональда Трампа и соответчиков по его гражданскому делу о мошенничестве в Нью-Йорке достиг новой отметки. Из-за процентов сумма превысила 500 млн долларов.

Павел Башинский

