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Суд отклонил запрос Трампа об обнародовании стенограмм заседаний большого жюри по делу Эпштейна - Axios

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Судья во Флориде отклонил просьбу президента США Дональда Трампа обнародовать стенограммы заседаний большого жюри, связанные с судебным процессом над осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Администрация Трампа столкнулась с обвинениями в непрозрачности Министерства юстиции в отношении расследований по делу Эпштейна.

Суд отклонил запрос Трампа об обнародовании стенограмм заседаний большого жюри по делу Эпштейна - Axios

Судья во Флориде отклонил просьбу президента США Дональда Трампа обнародовать стенограммы заседаний большого жюри, связанные с судебным процессом над осужденным по делу о сексуальных преступлениях финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что администрация Трампа столкнулась со все возрастающими обвинениями в том, что Министерство юстиции не было прозрачным в отношении своих расследований в отношении Эпштейна.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам на пресс-конференции, что "пусть президент сам ответит, будет ли он подавать апелляцию".

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Контекст

Недавно администрация президента США Дональда Трампа обратилась в суд с просьбой разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это заявление прозвучало на фоне недовольства части сторонников Трампа, вызванного недавним докладом Министерства юстиции, в котором говорится об отсутствии доказательств, подтверждающих давние конспирологические версии, связанные с этим делом.

На днях Дональд Трамп подал в суд на медиамагната Руперта Мердока и двух журналистов газеты Wall Street Journal. Глава Белого дома обвиняет их в клевете из-за публикации, в которой утверждается, что он якобы отправлял Джеффри Эпштейну - осужденному сексуальному преступнику - письмо с непристойным рисунком.

Напомним

Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел "список клиентов".

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
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