Суд отклонил запрос Трампа об обнародовании стенограмм заседаний большого жюри по делу Эпштейна - Axios
Киев • УНН
Судья во Флориде отклонил просьбу президента США Дональда Трампа обнародовать стенограммы заседаний большого жюри, связанные с судебным процессом над осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Администрация Трампа столкнулась с обвинениями в непрозрачности Министерства юстиции в отношении расследований по делу Эпштейна.
Судья во Флориде отклонил просьбу президента США Дональда Трампа обнародовать стенограммы заседаний большого жюри, связанные с судебным процессом над осужденным по делу о сексуальных преступлениях финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что администрация Трампа столкнулась со все возрастающими обвинениями в том, что Министерство юстиции не было прозрачным в отношении своих расследований в отношении Эпштейна.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам на пресс-конференции, что "пусть президент сам ответит, будет ли он подавать апелляцию".
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Контекст
Недавно администрация президента США Дональда Трампа обратилась в суд с просьбой разрешить обнародовать показания большого жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Это заявление прозвучало на фоне недовольства части сторонников Трампа, вызванного недавним докладом Министерства юстиции, в котором говорится об отсутствии доказательств, подтверждающих давние конспирологические версии, связанные с этим делом.
На днях Дональд Трамп подал в суд на медиамагната Руперта Мердока и двух журналистов газеты Wall Street Journal. Глава Белого дома обвиняет их в клевете из-за публикации, в которой утверждается, что он якобы отправлял Джеффри Эпштейну - осужденному сексуальному преступнику - письмо с непристойным рисунком.
Напомним
Министерство юстиции США и ФБР пришли к выводу, что Джеффри Эпштейн не шантажировал влиятельных людей и не вел "список клиентов".
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