Суд відхилив запит Трампа щодо оприлюднення стенограм засідань великого журі у справі Епштейна - Axios

Суддя у Флориді відхилив прохання президента США Дональда Трампа оприлюднити стенограми засідань великого журі, пов'язані з судовим процесом над засудженим у справі за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

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Зазначається, що адміністрація Трампа зіткнулася з дедалі більшими звинуваченнями в тому, що Міністерство юстиції не було прозорим щодо своїх розслідувань щодо Епштейна.

Прес-секретарка Білого дому Каролайн Лівітт заявила журналістам на прес-конференції, що "нехай президент сам відповість, чи буде він подавати апеляцію".

Маск закликає Трампа оприлюднити файли Епштейна

Контекст

Нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа зверулася до суду з проханням дозволити оприлюднити свідчення великого журі у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. Ця заява пролунала на тлі невдоволення частини прихильників Трампа, викликаного нещодавньою доповіддю Міністерства юстиції, в якій йдеться про відсутність доказів, які б підтверджували давні конспірологічні версії, пов'язані з цією справою.

Днями Дональд Трамп подав до суду на медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів газети Wall Street Journal. Глава Білого дому звинувачує їх у наклепі через публікацію, в якій стверджується, що він начебто надсилав Джеффрі Епштейну - засудженому сексуальному злочинцю - лист із непристойним малюнком.

Нагадаємо

Міністерство юстиції США та ФБР дійшли висновку, що Джеффрі Епштейн не шантажував впливових людей і не вів "список клієнтів".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає "прозорості" у справі Епштейна