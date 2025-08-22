$41.380.02
21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

21 серпня, 12:13
Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Апеляційний суд Нью-Йорка скасував рішення про стягнення приблизно півмільярда доларів з Дональда Трампа у справі про шахрайство. Судді підтвердили відповідальність Трампа, але скасували покарання, оскільки воно порушує Восьму поправку.

Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство

Апеляційний суд Нью-Йорка скасував рішення про стягнення приблизно півмільярда доларів з президента США Дональда Трампа у цивільній справі про шахрайство, порушеній генеральним прокурором штату. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення, ухвалене у четвер, яке не було одноголосним, залишає Трампа відповідальним за шахрайство.

Судді підтвердили його відповідальність і скасували покарання, щоб справа могла бути передана на подальший апеляційний розгляд

- пише видання.

Також вказується, що генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс планує оскаржити це рішення.

У думці суддів, яка переважала, було зазначено: "Хоча судова заборона, видана судом, добре розроблена для стримування ділової культури відповідачів, судове рішення про повернення коштів, яке зобов'язує відповідачів сплатити майже півмільярда доларів штату Нью-Йорк, є надмірним штрафом, який порушує Восьму поправку до Конституції Сполучених Штатів".

Рішення апеляційного суду є ще одним випадком, коли судові позови проти Трампа були або скорочені, або повністю скасовані.

Нагадаємо

Напередодні 2025 року колосальний борг обраного президента США Дональда Трампа та співвідповідачів у його цивільній справі щодо шахрайства в Нью-Йорку сягнув нової позначки. Через відсотки сума перевищила 500 млн доларів.

Суд відхилив запит Трампа щодо оприлюднення стенограм засідань великого журі у справі Епштейна - Axios24.07.25, 02:15 • 6723 перегляди

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Нью-Йорк (штат)
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки