Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство
Київ • УНН
Апеляційний суд Нью-Йорка скасував рішення про стягнення приблизно півмільярда доларів з Дональда Трампа у справі про шахрайство. Судді підтвердили відповідальність Трампа, але скасували покарання, оскільки воно порушує Восьму поправку.
Апеляційний суд Нью-Йорка скасував рішення про стягнення приблизно півмільярда доларів з президента США Дональда Трампа у цивільній справі про шахрайство, порушеній генеральним прокурором штату. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що рішення, ухвалене у четвер, яке не було одноголосним, залишає Трампа відповідальним за шахрайство.
Судді підтвердили його відповідальність і скасували покарання, щоб справа могла бути передана на подальший апеляційний розгляд
Також вказується, що генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс планує оскаржити це рішення.
У думці суддів, яка переважала, було зазначено: "Хоча судова заборона, видана судом, добре розроблена для стримування ділової культури відповідачів, судове рішення про повернення коштів, яке зобов'язує відповідачів сплатити майже півмільярда доларів штату Нью-Йорк, є надмірним штрафом, який порушує Восьму поправку до Конституції Сполучених Штатів".
Рішення апеляційного суду є ще одним випадком, коли судові позови проти Трампа були або скорочені, або повністю скасовані.
Нагадаємо
Напередодні 2025 року колосальний борг обраного президента США Дональда Трампа та співвідповідачів у його цивільній справі щодо шахрайства в Нью-Йорку сягнув нової позначки. Через відсотки сума перевищила 500 млн доларів.
