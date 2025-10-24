$41.900.14
Генпрокурор Нью-Йорка не визнала себе винною у справі про шахрайство: Джеймс назвала процес "інструментом помсти" Трампа

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Генеральна прокурорка Нью-Йорка не визнає свою провину у справі про шахрайство, вона вважає судовий процес політичним тиском Трампа.

Генпрокурор Нью-Йорка не визнала себе винною у справі про шахрайство: Джеймс назвала процес "інструментом помсти" Трампа

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс, яка раніше домоглася судового рішення про шахрайство проти Дональда Трампа, не визнала себе винною у звинуваченнях у банківському шахрайстві. Її обвинувачують у тому, що вона нібито подала неправдиві дані про місце проживання для отримання вигідного кредиту. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Під час слухання у федеральному суді Джеймс заявила: "Це не про мене. Це стосується всіх нас і системи правосуддя, яка була використана як зброя" та "як інструмент помсти" проти "людей, які просто виконували свою роботу". Вона наголосила, що "не має страху" і "продовжить відстоювати права ньюйоркців та американців".

Суддя призначив розгляд справи на 26 січня. Джеймс відпустили під підписку про невиїзд. Її адвокати заявили, що домагатимуться закриття справи, називаючи її політично вмотивованою.

Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17.10.25, 03:39 • 18747 переглядiв

Обвинувачення було висунуто після того, як Трамп у соцмережі Truth Social закликав до переслідування своїх критиків, зокрема Летиції Джеймс. Прокуроркою у справі виступає Ліндсі Галліган – колишня юристка Трампа, нещодавно призначена виконувачкою обов’язків федерального прокурора у Вірджинії.

У справі стверджується, що Джеймс нібито зекономила близько 50 доларів на місяць, неправдиво заявивши, що будинок у Вірджинії є її другим місцем проживання. Вона назвала звинувачення "безпідставними" та "політичною розправою".

Це вже третя за останні тижні справа проти критиків Трампа – раніше обвинувачення висунули колишньому раднику з нацбезпеки Джону Болтону та ексдиректору ФБР Джеймсу Комі. Обидва також не визнали себе винними.

Ексдиректору ФБР Джеймсу Комі висунули звинувачення у неправдивих свідченнях та перешкоджанні правосуддю26.09.25, 10:26 • 2923 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Соціальна мережа
Нью-Йорк (штат)
Вірджинія
Дональд Трамп