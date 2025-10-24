$41.900.14
17:15 • 8940 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 12376 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 14620 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 19827 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 18563 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 34589 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24116 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19451 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27620 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 71775 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Генпрокурор Нью-Йорка не признала себя виновной по делу о мошенничестве: Джеймс назвала процесс "инструментом мести" Трампа

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Генеральный прокурор Нью-Йорка не признает свою вину по делу о мошенничестве, она считает судебный процесс политическим давлением Трампа.

Генпрокурор Нью-Йорка не признала себя виновной по делу о мошенничестве: Джеймс назвала процесс "инструментом мести" Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая ранее добилась судебного решения о мошенничестве против Дональда Трампа, не признала себя виновной по обвинениям в банковском мошенничестве. Ее обвиняют в том, что она якобы подала ложные данные о месте жительства для получения выгодного кредита. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Во время слушания в федеральном суде Джеймс заявила: "Это не обо мне. Это касается всех нас и системы правосудия, которая была использована как оружие" и "как инструмент мести" против "людей, которые просто выполняли свою работу". Она подчеркнула, что "не испытывает страха" и "продолжит отстаивать права ньюйоркцев и американцев".

Судья назначил рассмотрение дела на 26 января. Джеймс отпустили под подписку о невыезде. Ее адвокаты заявили, что будут добиваться закрытия дела, называя его политически мотивированным.

ч. Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных

Обвинение было выдвинуто после того, как Трамп в соцсети Truth Social призвал к преследованию своих критиков, в том числе Летиции Джеймс. Прокурором по делу выступает Линдси Галлиган – бывшая юристка Трампа, недавно назначенная исполняющей обязанности федерального прокурора в Вирджинии.

В деле утверждается, что Джеймс якобы сэкономила около 50 долларов в месяц, ложно заявив, что дом в Вирджинии является ее вторым местом жительства. Она назвала обвинения "безосновательными" и "политической расправой".

Это уже третье за последние недели дело против критиков Трампа – ранее обвинения выдвинули бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону и экс-директору ФБР Джеймсу Коми. Оба также не признали себя виновными.

ч. Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения в ложных показаниях и препятствовании правосудию

Степан Гафтко

