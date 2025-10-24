Генпрокурор Нью-Йорка не признала себя виновной по делу о мошенничестве: Джеймс назвала процесс "инструментом мести" Трампа
Киев • УНН
Генеральный прокурор Нью-Йорка не признает свою вину по делу о мошенничестве, она считает судебный процесс политическим давлением Трампа.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, которая ранее добилась судебного решения о мошенничестве против Дональда Трампа, не признала себя виновной по обвинениям в банковском мошенничестве. Ее обвиняют в том, что она якобы подала ложные данные о месте жительства для получения выгодного кредита. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
Во время слушания в федеральном суде Джеймс заявила: "Это не обо мне. Это касается всех нас и системы правосудия, которая была использована как оружие" и "как инструмент мести" против "людей, которые просто выполняли свою работу". Она подчеркнула, что "не испытывает страха" и "продолжит отстаивать права ньюйоркцев и американцев".
Судья назначил рассмотрение дела на 26 января. Джеймс отпустили под подписку о невыезде. Ее адвокаты заявили, что будут добиваться закрытия дела, называя его политически мотивированным.
Обвинение было выдвинуто после того, как Трамп в соцсети Truth Social призвал к преследованию своих критиков, в том числе Летиции Джеймс. Прокурором по делу выступает Линдси Галлиган – бывшая юристка Трампа, недавно назначенная исполняющей обязанности федерального прокурора в Вирджинии.
В деле утверждается, что Джеймс якобы сэкономила около 50 долларов в месяц, ложно заявив, что дом в Вирджинии является ее вторым местом жительства. Она назвала обвинения "безосновательными" и "политической расправой".
Это уже третье за последние недели дело против критиков Трампа – ранее обвинения выдвинули бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону и экс-директору ФБР Джеймсу Коми. Оба также не признали себя виновными.
