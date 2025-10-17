Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних

$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 22686 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 25295 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 21140 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 25139 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 30638 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 42130 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35155 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44283 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 75554 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23454 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку16 жовтня, 16:39 • 10617 перегляди
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 9560 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 7206 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 12820 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 6462 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 42130 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 75556 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 45855 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 67215 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 79024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 38318 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 86685 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64066 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 65871 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 70615 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136

Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Джону Болтону, колишньому раднику з національної безпеки Дональда Трампа, пред'явлено вісім звинувачень у передачі інформації щодо національної оборони та десять у незаконному зберіганні секретних даних. Кожен пункт звинувачення передбачає до 10 років позбавлення волі.

Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних

Джону Болтону, який обіймав посаду радника з національної безпеки Дональда Трампа під час його першого терміну на посаді президента США, а згодом став його затятим критиком, постане перед судом за федеральними звинуваченнями у незаконній передачі секретної інформації. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Болтон став уже третім опонентом американського лідера, якому останні тижні були пред'явлені кримінальні звинувачення після колишнього директора ФБР Джеймса Комі і генпрокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс.

ЗМІ нагадує, що у серпні агенти ФБР провели обшуки у будинку та офісі політика в рамках розслідування справи про поводження із секретною інформацією. Болтон провину заперечує.

У четвер Міністерство юстиції США представило справу великому журі в Меріленді, і воно погодилося, що є достатньо доказів та підстав для пред'явлення Болтону офіційних звинувачень. Згідно з 26-сторінковим обвинувальним висновком, Болтону загалом пред'явлено вісім звинувачень у передачі інформації щодо національної оборони та 10 звинувачень у незаконному зберіганні цієї інформації

- йдеться у статті.

Трамп і Венс оголосили, що вони на боці рф в російсько-українській війні - Болтон28.02.25, 22:25 • 41829 переглядiв

Вказуєється, що прокурори, зокрема, звинувачують його у незаконній передачі надсекретної інформації про національну оборону США з використанням особистої електронної пошти та інших сервісів для обміну повідомленнями.

Ці документи розкривали розвідувальні дані про майбутні атаки, іноземних супротивників та зовнішньополітичні відносини

- пояснили у Мін'юсті США.

У висновку йдеться, що Болтон відправляв секретні документи на ім'я двох "неуповноважених осіб". За інформацією ЗМІ, може йтися про його дружину та дочку.

Кожен із пунктів звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Відповідаючи на запитання журналістів про свою реакцію на звинувачення на адресу Болтона, президент США Дональд Трамп сказав, що його колишній помічник є "поганим хлопцем".

Сам Болтон заявив, що звинувачення відображають "інтенсивні зусилля Трампа із залякування своїх опонентів".

Незгода та розбіжності є основоположними принципами конституційної системи Америки та життєво важливими для нашої свободи. Я з нетерпінням чекаю на можливість боротися, щоб захистити свої законні дії і викрити його зловживання владою

- зазначив екс-радник Трампа.

Трамп може переключитися з України на Близький Схід заради Нобелівської премії миру - Болтон 30.05.25, 19:10 • 5132 перегляди

Він нагадав, що його колишній шеф безуспішно намагався заблокувати публікацію його мемуарів "Кімната, де все сталося" перед виборами 2020 року, і додав, що тепер він став "останньою мішенню, яку Міністерство юстиції використовує, щоб звинувачувати тих, кого він вважає своїми ворогами, за звинуваченнями, які були відхилені раніше, або спотворювати факти".

"Коли мою електронну пошту зламали у 2021 році, ФБР було повністю повідомлено про це. За чотири роки попередньої адміністрації, після цих перевірок, жодного звинувачення не висунули. Потім з'явився Трамп-2, який втілює слова голови таємної поліції при Йосипі Сталіні: "Покажіть мені людину, і я покажу вам злочин"", - додав Болтон.

Нагадаємо

У серпні агенти ФБР обшукали будинок Джона Болтона, колишнього радника з нацбезпеки, у передмісті Вашингтона. Обшук відбувся в межах розслідування можливого розголошення секретної інформації.

Обшук у його будинку став ще одним кроком, який критики називають використанням владних ресурсів проти опонентів Трампа.

Проблема з поставками озброєнь загрожує заморожуванням конфлікту і новим кордоном України та рф - Болтон16.04.24, 18:12 • 16529 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Міністерство юстиції США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки