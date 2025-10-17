Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних

Джону Болтону, який обіймав посаду радника з національної безпеки Дональда Трампа під час його першого терміну на посаді президента США, а згодом став його затятим критиком, постане перед судом за федеральними звинуваченнями у незаконній передачі секретної інформації. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що Болтон став уже третім опонентом американського лідера, якому останні тижні були пред'явлені кримінальні звинувачення після колишнього директора ФБР Джеймса Комі і генпрокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс.

ЗМІ нагадує, що у серпні агенти ФБР провели обшуки у будинку та офісі політика в рамках розслідування справи про поводження із секретною інформацією. Болтон провину заперечує.

У четвер Міністерство юстиції США представило справу великому журі в Меріленді, і воно погодилося, що є достатньо доказів та підстав для пред'явлення Болтону офіційних звинувачень. Згідно з 26-сторінковим обвинувальним висновком, Болтону загалом пред'явлено вісім звинувачень у передачі інформації щодо національної оборони та 10 звинувачень у незаконному зберіганні цієї інформації - йдеться у статті.

Вказуєється, що прокурори, зокрема, звинувачують його у незаконній передачі надсекретної інформації про національну оборону США з використанням особистої електронної пошти та інших сервісів для обміну повідомленнями.

Ці документи розкривали розвідувальні дані про майбутні атаки, іноземних супротивників та зовнішньополітичні відносини - пояснили у Мін'юсті США.

У висновку йдеться, що Болтон відправляв секретні документи на ім'я двох "неуповноважених осіб". За інформацією ЗМІ, може йтися про його дружину та дочку.

Кожен із пунктів звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Відповідаючи на запитання журналістів про свою реакцію на звинувачення на адресу Болтона, президент США Дональд Трамп сказав, що його колишній помічник є "поганим хлопцем".

Сам Болтон заявив, що звинувачення відображають "інтенсивні зусилля Трампа із залякування своїх опонентів".

Незгода та розбіжності є основоположними принципами конституційної системи Америки та життєво важливими для нашої свободи. Я з нетерпінням чекаю на можливість боротися, щоб захистити свої законні дії і викрити його зловживання владою - зазначив екс-радник Трампа.

Він нагадав, що його колишній шеф безуспішно намагався заблокувати публікацію його мемуарів "Кімната, де все сталося" перед виборами 2020 року, і додав, що тепер він став "останньою мішенню, яку Міністерство юстиції використовує, щоб звинувачувати тих, кого він вважає своїми ворогами, за звинуваченнями, які були відхилені раніше, або спотворювати факти".

"Коли мою електронну пошту зламали у 2021 році, ФБР було повністю повідомлено про це. За чотири роки попередньої адміністрації, після цих перевірок, жодного звинувачення не висунули. Потім з'явився Трамп-2, який втілює слова голови таємної поліції при Йосипі Сталіні: "Покажіть мені людину, і я покажу вам злочин"", - додав Болтон.

Нагадаємо

У серпні агенти ФБР обшукали будинок Джона Болтона, колишнього радника з нацбезпеки, у передмісті Вашингтона. Обшук відбувся в межах розслідування можливого розголошення секретної інформації.

Обшук у його будинку став ще одним кроком, який критики називають використанням владних ресурсів проти опонентів Трампа.

