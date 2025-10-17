Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных

Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности Дональда Трампа во время его первого срока на посту президента США, а затем ставший его ярым критиком, предстанет перед судом по федеральным обвинениям в незаконной передаче секретной информации. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что Болтон стал уже третьим оппонентом американского лидера, которому в последние недели были предъявлены уголовные обвинения после бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

СМИ напоминает, что в августе агенты ФБР провели обыски в доме и офисе политика в рамках расследования дела об обращении с секретной информацией. Болтон вину отрицает.

В четверг Министерство юстиции США представило дело большому жюри в Мэриленде, и оно согласилось, что есть достаточно доказательств и оснований для предъявления Болтону официальных обвинений. Согласно 26-страничному обвинительному заключению, Болтону в общей сложности предъявлено восемь обвинений в передаче информации, касающейся национальной обороны, и 10 обвинений в незаконном хранении этой информации - говорится в статье.

Указывается, что прокуроры, в частности, обвиняют его в незаконной передаче сверхсекретной информации о национальной обороне США с использованием личной электронной почты и других сервисов для обмена сообщениями.

Эти документы раскрывали разведывательные данные о предстоящих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях - пояснили в Минюсте США.

В заключении говорится, что Болтон отправлял секретные документы на имя двух "неуполномоченных лиц". По информации СМИ, речь может идти о его жене и дочери.

Каждый из пунктов обвинения предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отвечая на вопросы журналистов о своей реакции на обвинения в адрес Болтона, президент США Дональд Трамп сказал, что его бывший помощник является "плохим парнем".

Сам Болтон заявил, что обвинения отражают "интенсивные усилия Трампа по запугиванию своих оппонентов".

Несогласие и разногласия являются основополагающими принципами конституционной системы Америки и жизненно важными для нашей свободы. Я с нетерпением жду возможности бороться, чтобы защитить свои законные действия и разоблачить его злоупотребления властью - отметил экс-советник Трампа.

Он напомнил, что его бывший шеф безуспешно пытался заблокировать публикацию его мемуаров "Комната, где все произошло" перед выборами 2020 года, и добавил, что теперь он стал "последней мишенью, которую Министерство юстиции использует, чтобы обвинять тех, кого он считает своими врагами, по обвинениям, которые были отклонены ранее, или искажать факты".

"Когда мою электронную почту взломали в 2021 году, ФБР было полностью уведомлено об этом. За четыре года предыдущей администрации, после этих проверок, ни одного обвинения не выдвинули. Затем появился Трамп-2, который воплощает слова главы тайной полиции при Иосифе Сталине: "Покажите мне человека, и я покажу вам преступление"", - добавил Болтон.

Напомним

В августе агенты ФБР обыскали дом Джона Болтона, бывшего советника по нацбезопасности, в пригороде Вашингтона. Обыск произошел в рамках расследования возможного разглашения секретной информации.

Обыск в его доме стал еще одним шагом, который критики называют использованием властных ресурсов против оппонентов Трампа.

