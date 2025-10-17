Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных

$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 22057 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 24521 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 20556 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 24608 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 30228 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 41601 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 35058 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 44220 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 75121 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 23439 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Не двигалась, только дрожала: из-под завалов в Доброполье, после атаки РФ, спасатели вытащили собаку16 октября, 16:39 • 10195 просмотра
91-летняя Брижит Бардо госпитализирована в частную клинику в Тулоне - СМИPhoto16 октября, 17:40 • 8662 просмотра
Умер звезда сериала "Великолепный век": известны подробности16 октября, 18:32 • 6340 просмотра
Санду рассказала, что лично предложила бизнесмену, живущему в Украине, стать премьером Молдовы16 октября, 19:03 • 12377 просмотра
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте23:02 • 5388 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 41597 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 75116 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 45454 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 66782 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 78627 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 38104 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 86500 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 63903 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 65728 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 70475 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Truth Social
Шахед-136

Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Джону Болтону, бывшему советнику по национальной безопасности Дональда Трампа, предъявлено восемь обвинений в передаче информации, касающейся национальной обороны, и десять в незаконном хранении секретных данных. Каждый пункт обвинения предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Экс-советнику Трампа Джону Болтону грозит 10 лет тюрьмы за незаконную передачу секретных данных

Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности Дональда Трампа во время его первого срока на посту президента США, а затем ставший его ярым критиком, предстанет перед судом по федеральным обвинениям в незаконной передаче секретной информации. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что Болтон стал уже третьим оппонентом американского лидера, которому в последние недели были предъявлены уголовные обвинения после бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

СМИ напоминает, что в августе агенты ФБР провели обыски в доме и офисе политика в рамках расследования дела об обращении с секретной информацией. Болтон вину отрицает.

В четверг Министерство юстиции США представило дело большому жюри в Мэриленде, и оно согласилось, что есть достаточно доказательств и оснований для предъявления Болтону официальных обвинений. Согласно 26-страничному обвинительному заключению, Болтону в общей сложности предъявлено восемь обвинений в передаче информации, касающейся национальной обороны, и 10 обвинений в незаконном хранении этой информации

- говорится в статье.

Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне рф в российско-украинской войне - Болтон28.02.25, 22:25 • 41829 просмотров

Указывается, что прокуроры, в частности, обвиняют его в незаконной передаче сверхсекретной информации о национальной обороне США с использованием личной электронной почты и других сервисов для обмена сообщениями.

Эти документы раскрывали разведывательные данные о предстоящих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях

- пояснили в Минюсте США.

В заключении говорится, что Болтон отправлял секретные документы на имя двух "неуполномоченных лиц". По информации СМИ, речь может идти о его жене и дочери.

Каждый из пунктов обвинения предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Отвечая на вопросы журналистов о своей реакции на обвинения в адрес Болтона, президент США Дональд Трамп сказал, что его бывший помощник является "плохим парнем".

Сам Болтон заявил, что обвинения отражают "интенсивные усилия Трампа по запугиванию своих оппонентов".

Несогласие и разногласия являются основополагающими принципами конституционной системы Америки и жизненно важными для нашей свободы. Я с нетерпением жду возможности бороться, чтобы защитить свои законные действия и разоблачить его злоупотребления властью

- отметил экс-советник Трампа.

Трамп может переключиться с Украины на Ближний Восток ради Нобелевской премии мира – Болтон30.05.25, 19:10 • 5132 просмотра

Он напомнил, что его бывший шеф безуспешно пытался заблокировать публикацию его мемуаров "Комната, где все произошло" перед выборами 2020 года, и добавил, что теперь он стал "последней мишенью, которую Министерство юстиции использует, чтобы обвинять тех, кого он считает своими врагами, по обвинениям, которые были отклонены ранее, или искажать факты".

"Когда мою электронную почту взломали в 2021 году, ФБР было полностью уведомлено об этом. За четыре года предыдущей администрации, после этих проверок, ни одного обвинения не выдвинули. Затем появился Трамп-2, который воплощает слова главы тайной полиции при Иосифе Сталине: "Покажите мне человека, и я покажу вам преступление"", - добавил Болтон.

Напомним

В августе агенты ФБР обыскали дом Джона Болтона, бывшего советника по нацбезопасности, в пригороде Вашингтона. Обыск произошел в рамках расследования возможного разглашения секретной информации.

Обыск в его доме стал еще одним шагом, который критики называют использованием властных ресурсов против оппонентов Трампа.

Проблема с поставками вооружений грозит заморозкой конфликта и новой границей Украины и рф – Болтон16.04.24, 18:12 • 16529 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты