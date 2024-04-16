Проблема с поставками вооружений грозит заморозкой конфликта и новой границей Украины и рф – Болтон

Бывший советник президента США Джон Болтон полагает, что Украина была наиболее уязвима в начале 2022 года, но в нынешнем и следующем году есть две основные проблемы, - задержка с пакетом военной помощи и предстоящие выборы в США. Оба фактора могут повлиять на "заморозку" и фиксацию новой границы Украины и россии вдоль линии соприкосновения, передает УНН, со ссылкой на Current Time.

Сейчас есть опасность, если США быстро не решат вопросы с пакетами помощи. (..) Путину может казаться, что у него есть преимущество в Украине – из-за проблем с поставками вооружений. И если в какой-то момент он вдруг скажет: "Эта война затянулась, давайте устроим перемирие, проведем мирные переговоры в Женеве", – то тогда по факту он получит новую российско-украинскую границу вдоль линии соприкосновения. И для Украины это будет равнозначно поражению. – сообщил в интервью Current Time Джон Болтон.

По мнению экс-советника президента США в период 2018-19 годов, Путин ждет Трампа, который может объявить о выходе из НАТО, что сделает Альянс неэффективным даже для самих стран-членов блока.

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Я очень обеспокоен в связи с возможным переизбранием Трампа. Особенно в контексте НАТО и российского вторжения в Украину. Я думаю, что если Трамп реально сфокусируется, что для него непросто, на вопросах НАТО, то он может объявить о выходе из Альянса. Президенты имеют право выходить из любых соглашений, и он может это сделать. Последствия для США во всем мире стали бы катастрофическими, но Трамп может принять такое решение, это возможно. И Путин с интересом будет наблюдать за тем, сделает ли это Трамп, потому что выход США из НАТО сделает Альянс неэффективным не только в деле помощи Украине, но и для самих стран-членов блока. – сообщил бывший советник президента США в интервью.

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По мнению Болтона глава кремля держит в уме заявление Трампа об остановке войны в Украине за 24 часа.

Путин внимательно слушал слова Трампа о том, что он якобы может остановить войну в Украине за 24 часа, что, конечно, нелепо. Трамп говорил, что сможет организовать встречу Путина и Зеленского и так все решит. Этого, конечно, тоже не произойдет. Но когда он не сможет найти быстрое решение, он захочет найти виноватого. А своей собственной вины в этом он не увидит. И вот здесь, я боюсь, зная, как Трамп восхищается Путиным, он почти неминуемо найдет виновного в лице Зеленского. И вот это будет очень плохо для Украины - сказал Болтон.

Напомним

По словам Президента Владимира Зеленского, без соответствующей помощи со стороны США Украина не будет иметь шансов на победу в войне с Россией.

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