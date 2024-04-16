Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

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"16.04.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Напомним

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязательство лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничение на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила