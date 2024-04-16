Зеленский подписал закон о мобилизации

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  41944 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  119067 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  133101 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135285 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122950 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102841 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203472 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195667 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195043 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189683 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Новости по теме
Зеленский подписал закон о мобилизации

Зеленский подписал закон о мобилизации

  •  8207 просмотра
На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

  •  6918 просмотра
Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

  •  6755 просмотра
Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

  •  8842 просмотра
Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение

Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение

  •  7433 просмотра
рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

  •  9639 просмотра
Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом

Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом

  •  8237 просмотра
Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

  •  8966 просмотра
Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине

Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине

  •  11321 просмотра
В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

  •  9868 просмотра

Популярные

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

  •  105580 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

  •  37058 просмотра
В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

В Госдепе ответили, почему союзники по-разному защищают Израиль и Украину

  •  22803 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  124729 просмотра
Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

  •  63165 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

  •  105580 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  124729 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  338527 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  374946 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  389610 просмотра

Зеленский подписал закон о мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине.

Война •   •  8207 просмотра
Зеленский подписал закон о мобилизации

На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

Из-за сообщения об угрозе из учебных заведений в Броварах Киевской области были эвакуированы более 700 учеников и работников, но во время проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Общество •   •  6918 просмотра
На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

Заместитель председателя Полтавского областного совета подозреваются в том злоупотреблял командировкой в ЕС в личных целях, ему выдвинули обвинения в подделке документов, мошенничестве.

политика •   •  6755 просмотра
Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

Кабмин одобрил инициативу Минветеранов по упрощенной процедуре представления и установления статусов лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших военнослужащих и военнослужащих.

Общество •   •  8842 просмотра
Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение

Более 113 000 человек, в том числе 39 922 ребенка, были эвакуированы из-за масштабных наводнений в 8 регионах Казахстана, причем наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе и севере страны.

Новости Мира •   •  7433 просмотра
Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение

рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

россия вербует наркозависимых из чечни для пополнения своих штурмовых батальонов для войны в Украине из-за огромных потерь и нехватки выбора.

Война •   •  9639 просмотра
рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом

Нападение с ножом на епископа ассирийской церкви и его последователей в Сиднее австралийская полиция объявила террористическим актом, мотивированным якобы религиозным экстремизмом.

Новости Мира •   •  8237 просмотра
Австралия назвала нападение с ножом в ассирийской церкви в Сиднее террористическим актом

Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

Четырем должностным лицам из Черкасской и Черниговской областей сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 10 миллионов гривен при закупке медицинского оборудования для больниц по завышенным ценам.

Криминал и ЧП •   •  8966 просмотра
Почти 10 млн грн убытков при закупке медоборудования: четырем чиновникам Черкасской и Черниговской областей сообщили о подозрении

Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине

Для ликвидации последствий российских атак на энергетическую систему Харькова, в регионе планируют децентрализовать все мощности и создать альтернативную сеть газотурбинных электростанций и мобильных котельных.

Общество •   •  11321 просмотра
Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине

В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно

Крылатая ракета воздушного базирования Х-101, выпущенная россией по Украине, вышла из строя и упала в поле в волгоградской области рф.

Война •   •  9868 просмотра
В россии упала выпущенная по Украине ракета Х-101: что известно