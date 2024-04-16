Зеленский: без помощи от США шансов у нас победить не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет в десять раз меньше артснарядов, чем россия. Без соответствующей помощи от США у Украины шансов победить в войне с рф не будет. Об этом Зеленский заявил в интервью PBS, передает УНН.

Детали

Я говорю вам откровенно, без этой помощи шансов у нас победить не будет. Надо быть намного сильнее своего врага. Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного перейти к сравнению чисел - 10-10 - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Джо Байден во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой поблагодарил Прагу за инициативу по закупке снарядов для Украины и призвал Конгресс США одобрить законопроект о помощи Киеву.