Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей - ISW

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинских военных восстанавливать имеющиеся подразделения. Однако западная военная помощь является решающим фактором для способности украинской армии усилить свою боевую мощь. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

ISW в своем отчете отмечает, что снижение мобилизационного возраста - одна из многих мер, которые Украина рассматривает в рамках усилий по созданию устойчивого военного кадрового аппарата.

Как считают аналитики, снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность украинских военных восстанавливать и реконструировать имеющиеся подразделения и создавать новые. Однако Украине необходимо будет оснастить оружием всех новоприбывших мобилизованных военнослужащих, а длительные дебаты США по военной помощи Киеву и задержки в предоставлении западной помощи могут повлиять на скорость, с которой Украина сможет восстановить ослабленные и сформировать новые подразделения.

По оценкам ISW, материальные средства, предоставленные Западом, по-прежнему являются самым решающим фактором для способности украинских военных восстановить и усилить свою боевую мощь - говорится в отчете.

Напомним

2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста военнослужащих с 27 до 25 лет. Верховная Рада одобрила закон в мае 2023 г., а в силу он вступит 3 апреля 2024 года.