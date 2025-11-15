Генпрокуратура завершила розслідування незаконного видобутку каоліну на 190 млн грн
Київ • УНН
Генеральна прокуратура України завершила розслідування справи про незаконний видобуток каоліну на майже 190 млн грн. Обвинувальний акт скеровано до суду щодо керівника підрозділу та фахівця підприємства, які незаконно видобули 14 тисяч тонн каоліну.
Генеральна прокуратура України оголосила про завершення розслідування масштабної справи про незаконний видобуток каоліну на майже 190 млн грн, у якій фігурують керівник структурного підрозділу та фахівець місцевого підприємства. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Спеціалізована екологічна прокуратура Черкаської області скерувала до суду обвинувальний акт за фактом незаконного видобутку каоліну – корисної копалини державного значення. За даними слідства, підприємство, маючи чинний спеціальний дозвіл, систематично порушувало його умови, видобуваючи корисні копалини поза межами дозволеної ділянки та без погоджень.
У період з листопада 2020 року по березень 2023 року незаконно видобуто майже 14 тисяч тонн каоліну, що завдало державі збитків близько 190 млн грн. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 КК України – порушення правил охорони та використання надр, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудове розслідування проводили слідчі ГУ НП у Черкаській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.
Довідково
Каолін – стратегічна сировина, затребувана у виробництві кераміки, паперу, косметики та медичних препаратів, а її незаконний видобуток створює серйозні економічні та екологічні ризики для держави.
