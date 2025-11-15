Генпрокуратура завершила расследование незаконной добычи каолина на 190 млн грн
Киев • УНН
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование дела о незаконной добыче каолина на почти 190 млн грн. Обвинительный акт направлен в суд в отношении руководителя подразделения и специалиста предприятия, незаконно добывших 14 тысяч тонн каолина.
Генеральная прокуратура Украины объявила о завершении расследования масштабного дела о незаконной добыче каолина на почти 190 млн грн, в котором фигурируют руководитель структурного подразделения и специалист местного предприятия. Об этом сообщает Офис генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Специализированная экологическая прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт по факту незаконной добычи каолина – полезного ископаемого государственного значения. По данным следствия, предприятие, имея действующее специальное разрешение, систематически нарушало его условия, добывая полезные ископаемые за пределами разрешенного участка и без согласований.
В период с ноября 2020 года по март 2023 года незаконно добыто почти 14 тысяч тонн каолина, что нанесло государству ущерб около 190 млн грн. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 240 УК Украины – нарушение правил охраны и использования недр, повлекшее тяжкие последствия.
Досудебное расследование проводили следователи ГУ НП в Черкасской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований ДСР НПУ.
Справка
Каолин – стратегическое сырье, востребованное в производстве керамики, бумаги, косметики и медицинских препаратов, а его незаконная добыча создает серьезные экономические и экологические риски для государства.
