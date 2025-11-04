Harley-Davidson повідомила про падіння продажів і зустрічає нового CEO на тлі складного періоду

Американський виробник мотоциклів Harley-Davidson Inc. оприлюднив слабкі квартальні результати, що свідчить про падіння попиту та виклики для нового керівництва компанії – генерального директора. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

У третьому кварталі глобальні роздрібні продажі знизилися на 6%, а на головному ринку Північної Америки – на 5%. Дохід компанії склав 1,34 мільярда доларів, що менше за прогноз аналітиків (1,39 млрд).

Попри загальне зниження виручки, прибуток на акцію зріс до 3,10 долара – значно вище ніж 91 цент рік тому. Harley пояснила, що покращення частково стало результатом угоди з KKR & Co. та Pacific Investment Management Co. щодо монетизації частини фінансового підрозділу.

Компанія з Мілуокі також підтвердила зміну керівництва: Арті Старрс офіційно обійняв посаду CEO 1 жовтня, замінивши Йохена Цайца. Це рішення стало наслідком внутрішньої боротьби з активістами-інвесторами та перегляду стратегії прибутковості.

Акції Harley-Davidson знизилися на 0,6% у передринкових торгах і втратили близько 10% від початку року.

