Harley-Davidson повідомила про падіння продажів і зустрічає нового CEO на тлі складного періоду

Ексклюзив
14:17 • 3732 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9574 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10194 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12068 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12909 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19789 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41594 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24018 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25 • 7964 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35048 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27665 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto10:24 • 4524 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11735 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 3726 перегляди
Ексклюзив
14:17 • 3726 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 4190 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 9566 перегляди
Ексклюзив
13:39 • 9566 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41592 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 35213 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 11860 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 27772 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 27654 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 31856 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 41420 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)
Іскандер (ОТРК)

Harley-Davidson повідомила про падіння продажів і зустрічає нового CEO на тлі складного періоду

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Harley-Davidson зафіксувала зниження глобальних роздрібних продажів на 6% та доходу до 1,34 мільярда доларів у третьому кварталі. Новий генеральний директор Арті Старрс очолив компанію 1 жовтня на тлі цих викликів.

Harley-Davidson повідомила про падіння продажів і зустрічає нового CEO на тлі складного періоду

Американський виробник мотоциклів Harley-Davidson Inc. оприлюднив слабкі квартальні результати, що свідчить про падіння попиту та виклики для нового керівництва компанії – генерального директора. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

У третьому кварталі глобальні роздрібні продажі знизилися на 6%, а на головному ринку Північної Америки – на 5%. Дохід компанії склав 1,34 мільярда доларів, що менше за прогноз аналітиків (1,39 млрд).

Попри загальне зниження виручки, прибуток на акцію зріс до 3,10 долара – значно вище ніж 91 цент рік тому. Harley пояснила, що покращення частково стало результатом угоди з KKR & Co. та Pacific Investment Management Co. щодо монетизації частини фінансового підрозділу.

Продажі Tesla в деяких країнах минулого місяця впали майже на 90% - ЗМІ04.11.25, 10:19 • 1604 перегляди

Компанія з Мілуокі також підтвердила зміну керівництва: Арті Старрс офіційно обійняв посаду CEO 1 жовтня, замінивши Йохена Цайца. Це рішення стало наслідком внутрішньої боротьби з активістами-інвесторами та перегляду стратегії прибутковості.

Акції Harley-Davidson знизилися на 0,6% у передринкових торгах і втратили близько 10% від початку року.

Ferrari на висоті: рекордний квартал і плани, що шокують04.11.25, 15:51 • 766 переглядiв

Степан Гафтко

