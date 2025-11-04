Ferrari на висоті: рекордний квартал і плани, що шокують

Італійський виробник суперкарів Ferrari повідомив про зростання прибутку від основної діяльності на 5% у третьому кварталі 2025 року, перевищивши очікування аналітиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними компанії, прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) за період з липня по вересень склав 670 мільйонів євро (781 мільйон доларів США), що перевищило середній прогноз аналітиків у 649 мільйонів євро. Зростання прибутку компанія пояснює сильною ціновою політикою та високим попитом на персоналізовані елементи автомобілів у лінійках SF90 XX та 12Cilindri. При цьому поставки автомобілів залишилися майже на рівні попереднього кварталу - 3401 одиниця.

Після публікації результатів акції Ferrari на Міланській фондовій біржі зросли на 1,8%, відновивши частину втрат, що склали майже п’яту частину вартості з початку жовтня через розчарування аналітиків у довгострокових фінансових цілях компанії.

Додатково

Ferrari підтвердила річні прогнози та очікує чистий дохід щонайменше 7,1 мільярда євро, а скоригований показник EBITDA - щонайменше 2,72 мільярда євро у 2025 році. У рамках нового довгострокового бізнес-плану компанія планує на 2030 рік чистий дохід близько 9 мільярдів євро та скоригований показник EBITDA щонайменше 3,6 мільярда євро.

Нагадаємо

Перший електромобіль Ferrari не замінить суперкари 296 або 12Cilindri, а стане доповненням до модельного ряду. Компанія зосередиться на більших автомобілях класу Gran Turismo, оскільки технології електромобілів ще не готові для суперкарів.