Ексклюзив
14:17 • 3732 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 9574 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10194 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12068 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12909 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19789 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41594 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24018 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 81050 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46271 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ferrari на висоті: рекордний квартал і плани, що шокують

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Італійський виробник суперкарів Ferrari повідомив про зростання прибутку від основної діяльності на 5% у третьому кварталі 2025 року, досягнувши 670 мільйонів євро. Це перевищило середній прогноз аналітиків у 649 мільйонів євро, завдяки сильній ціновій політиці та високому попиту на персоналізовані елементи автомобілів.

Італійський виробник суперкарів Ferrari повідомив про зростання прибутку від основної діяльності на 5% у третьому кварталі 2025 року, перевищивши очікування аналітиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними компанії, прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) за період з липня по вересень склав 670 мільйонів євро (781 мільйон доларів США), що перевищило середній прогноз аналітиків у 649 мільйонів євро. Зростання прибутку компанія пояснює сильною ціновою політикою та високим попитом на персоналізовані елементи автомобілів у лінійках SF90 XX та 12Cilindri. При цьому поставки автомобілів залишилися майже на рівні попереднього кварталу - 3401 одиниця.

Після публікації результатів акції Ferrari на Міланській фондовій біржі зросли на 1,8%, відновивши частину втрат, що склали майже п’яту частину вартості з початку жовтня через розчарування аналітиків у довгострокових фінансових цілях компанії.

Додатково

Ferrari підтвердила річні прогнози та очікує чистий дохід щонайменше 7,1 мільярда євро, а скоригований показник EBITDA - щонайменше 2,72 мільярда євро у 2025 році. У рамках нового довгострокового бізнес-плану компанія планує на 2030 рік чистий дохід близько 9 мільярдів євро та скоригований показник EBITDA щонайменше 3,6 мільярда євро.

Нагадаємо

Перший електромобіль Ferrari не замінить суперкари 296 або 12Cilindri, а стане доповненням до модельного ряду. Компанія зосередиться на більших автомобілях класу Gran Turismo, оскільки технології електромобілів ще не готові для суперкарів.

Алла Кіосак

