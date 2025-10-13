$41.600.10
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1526 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3594 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8492 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11139 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14855 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11561 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13366 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26126 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 24994 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
Перший електромобіль Ferrari не замінить суперкари

Київ • УНН

 • 984 перегляди

Перший електромобіль Ferrari не замінить суперкари 296 або 12Cilindri, а стане доповненням до модельного ряду. Компанія зосередиться на більших автомобілях класу Gran Turismo, оскільки технології електромобілів ще не готові для суперкарів.

Перший електромобіль Ferrari не замінить суперкари

Хоча автовиробник Ferrari не розкриває, яку саме форму матиме її перший електромобіль, його керівництво ясно дало зрозуміти: він не замінить таких суперкарів, як 296 або 12Cilindri, пише УНН з посиланням на InsideEVs.

Деталі

"Цей автомобіль не замінить інший автомобіль чи продукт. Він - доповнення", - заявив директор з розвитку продукції Ferrari Джанмарія Фульдженці в інтерв'ю InsideEVs цього тижня на презентації технологій свого майбутнього електромобіля, попередньо названого Elettrica.

У своїх коментарях під час заходу на новому заводі компанії, що працює за принципами сталого розвитку, генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья також наголосив, що компанія має освоїти всі технології. Вінья та Фульдженці також зазначили, що якщо Ferrari збирається впроваджувати нову технологію в сегменті, вона має встановити новий стандарт у своєму класі. За словами Фульдженці, технології електромобілів поки що не готові, щоб відбулося переосмислення ринку суперкарів.

"Ми бачили, що, попри кращі компоненти і технічні можливості, які ринок зможе запропонувати в 2026-му або 2028 році, з точки зору розмірів, щоб зробити найкращий автомобіль з електричним силовим агрегатом, ми бачимо, що електромобіль для двомісного спорткара не став переломним моментом з точки зору архітектури та базової фізики", - сказав він.

Він не самотній у цій думці. Motor1 нещодавно написав, що "ніхто не хоче електричний суперкар", частково ґрунтуючись на коментарях Мате Рімак. Його компанія Rimac вийшла на ринок з гіперкаром потужністю 1914 кінських сил. Але їй не вдалося залучити клієнтів.

Почасти це пов'язано з новим брендом, але частково з "базовою фізикою", про яку говорив Фульдженці.

Хоча електромобілі мають одну головну перевагу з погляду фізики - миттєвий крутний момент з практично необмеженою потужністю, - у них є, мабуть, більш істотний недолік. Вони важкі. Технології зниження ваги мають вирішальне значення у сфері суперкарів, оскільки дозволяють створити автомобіль з кращою керованістю, динамічним і агресивнішим відкликом. Окрім того, набагато складніше зробити важкий автомобіль таким же "комунікабельним", як легкий спорткар, оскільки велика вага електромобілів вимагає більшої допомоги з підсилювачем керма та міцніших компонентів підвіски.

Вибір компанії "зумовлений нашими клієнтами", сказав Фульдженці. "Наші клієнти досі віддають перевагу особливому типу автомобіля - двомісному, особливо з двигуном внутрішнього згоряння. Наприклад, з V-подібним 12-циліндровим двигуном спереду", - зазначив він.

Саме тому компанія в "оглядному майбутньому" прагне виробництва автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, гібридних та електричних автомобілів. Зараз компанія впроваджує виключно електричні технології в сегменті, де це найбільш доцільно: у більших автомобілях класу Gran Turismo.

"Ви можете мати великий автомобіль з такою ж маневреністю, як і компактний автомобіль, і насолоджуватися чотиримісним автомобілем з тією ж маневреністю і комфортом двомісного", - сказав Фульдженці.

Але з сучасними технологіями переваги такого підходу зменшуються зі зменшенням розміру автомобіля. У той час як головна мета Elettrica – приховати та обіграти свою вагу понад 2200 кг, спортивні автомобілі націлені на повне зниження ваги.

"Робити це потрібно з [розмірами], які, скажімо так, досить великі, - сказав Фульдженці. - Інакше можливості поліпшити характеристики чи відчуття водіння будуть дуже обмежені. Дуже дуже обмежені, скажу я вам".

"[Фульдженці] ясно дав зрозуміти. Це не суперкар. Тому що хімія акумулятора не підходить для створення суперкара", - заявив журналістам генеральний директор Вінья.

Коли це станеться? Жоден із керівників не дав точної відповіді. Фульдженці визнав, що це можливо і без твердотільного акумулятора. А слайд на презентації, схоже, натякав на те, що новий дводверний гранд-турер Amalfi із двигуном V-8 може бути замінений електромобілем. Але ніхто не хоче говорити, коли саме, зауважує видання.

"Побачимо", – сказав Фульдженці.

Ferrari представила своє перше повністю електричне гоночне авто Elettrica09.10.25, 12:56 • 2109 переглядiв

Юлія Шрамко

Авто
Електроенергія