Первый электромобиль Ferrari не заменит суперкары
Киев • УНН
Первый электромобиль Ferrari не заменит суперкары 296 или 12Cilindri, а станет дополнением к модельному ряду. Компания сосредоточится на более крупных автомобилях класса Gran Turismo, поскольку технологии электромобилей еще не готовы для суперкаров.
Хотя автопроизводитель Ferrari не раскрывает, какую именно форму примет ее первый электромобиль, его руководство ясно дало понять: он не заменит таких суперкаров, как 296 или 12Cilindri, пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.
Детали
"Этот автомобиль не заменит другой автомобиль или продукт. Он - дополнение", - заявил директор по развитию продукции Ferrari Джанмария Фульдженци в интервью InsideEVs на этой неделе на презентации технологий своего будущего электромобиля, предварительно названного Elettrica.
В своих комментариях во время мероприятия на новом заводе компании, работающем по принципам устойчивого развития, генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья также подчеркнул, что компания должна освоить все технологии. Винья и Фульдженци также отметили, что если Ferrari собирается внедрять новую технологию в сегменте, она должна установить новый стандарт в своем классе. По словам Фульдженци, технологии электромобилей пока не готовы, чтобы произошло переосмысление рынка суперкаров.
"Мы видели, что, несмотря на лучшие компоненты и технические возможности, которые рынок сможет предложить в 2026-м или 2028 году, с точки зрения размеров, чтобы сделать лучший автомобиль с электрическим силовым агрегатом, мы видим, что электромобиль для двухместного спорткара не стал переломным моментом с точки зрения архитектуры и базовой физики", - сказал он.
Он не одинок в этом мнении. Motor1 недавно написал, что "никто не хочет электрический суперкар", частично основываясь на комментариях Мате Римак. Его компания Rimac вышла на рынок с гиперкаром мощностью 1914 лошадиных сил. Но ей не удалось привлечь клиентов.
Отчасти это связано с новым брендом, но отчасти с "базовой физикой", о которой говорил Фульдженци.
Хотя электромобили имеют одно главное преимущество с точки зрения физики - мгновенный крутящий момент с практически неограниченной мощностью, - у них есть, пожалуй, более существенный недостаток. Они тяжелые. Технологии снижения веса имеют решающее значение в сфере суперкаров, поскольку позволяют создать автомобиль с лучшей управляемостью, динамичным и агрессивным откликом. Кроме того, гораздо сложнее сделать тяжелый автомобиль таким же "коммуникабельным", как легкий спорткар, поскольку большой вес электромобилей требует большей помощи с усилителем руля и более прочных компонентов подвески.
Выбор компании "обусловлен нашими клиентами", сказал Фульдженци. "Наши клиенты до сих пор отдают предпочтение особому типу автомобиля - двухместному, особенно с двигателем внутреннего сгорания. Например, с V-образным 12-цилиндровым двигателем спереди", - отметил он.
Именно поэтому компания в "обозримом будущем" стремится к производству автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридных и электрических автомобилей. Сейчас компания внедряет исключительно электрические технологии в сегменте, где это наиболее целесообразно: в более крупных автомобилях класса Gran Turismo.
"Вы можете иметь большой автомобиль с такой же маневренностью, как и компактный автомобиль, и наслаждаться четырехместным автомобилем с той же маневренностью и комфортом двухместного", - сказал Фульдженци.
Но с современными технологиями преимущества такого подхода уменьшаются с уменьшением размера автомобиля. В то время как главная цель Elettrica – скрыть и обыграть свой вес более 2200 кг, спортивные автомобили нацелены на полное снижение веса.
"Делать это нужно с [размерами], которые, скажем так, достаточно велики, - сказал Фульдженци. - Иначе возможности улучшить характеристики или ощущения вождения будут очень ограничены. Очень, очень ограничены, скажу я вам".
"[Фульдженци] ясно дал понять. Это не суперкар. Потому что химия аккумулятора не подходит для создания суперкара", - заявил журналистам генеральный директор Винья.
Когда это произойдет? Ни один из руководителей не дал точного ответа. Фульдженци признал, что это возможно и без твердотельного аккумулятора. А слайд на презентации, похоже, намекал на то, что новый двухдверный гранд-турер Amalfi с двигателем V-8 может быть заменен электромобилем. Но никто не хочет говорить, когда именно, отмечает издание.
"Посмотрим", – сказал Фульдженци.
Ferrari представила свой первый полностью электрический гоночный автомобиль Elettrica09.10.25, 12:56 • 2105 просмотров