Первый электромобиль Ferrari не заменит суперкары

Хотя автопроизводитель Ferrari не раскрывает, какую именно форму примет ее первый электромобиль, его руководство ясно дало понять: он не заменит таких суперкаров, как 296 или 12Cilindri, пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.

Детали

"Этот автомобиль не заменит другой автомобиль или продукт. Он - дополнение", - заявил директор по развитию продукции Ferrari Джанмария Фульдженци в интервью InsideEVs на этой неделе на презентации технологий своего будущего электромобиля, предварительно названного Elettrica.

В своих комментариях во время мероприятия на новом заводе компании, работающем по принципам устойчивого развития, генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья также подчеркнул, что компания должна освоить все технологии. Винья и Фульдженци также отметили, что если Ferrari собирается внедрять новую технологию в сегменте, она должна установить новый стандарт в своем классе. По словам Фульдженци, технологии электромобилей пока не готовы, чтобы произошло переосмысление рынка суперкаров.

"Мы видели, что, несмотря на лучшие компоненты и технические возможности, которые рынок сможет предложить в 2026-м или 2028 году, с точки зрения размеров, чтобы сделать лучший автомобиль с электрическим силовым агрегатом, мы видим, что электромобиль для двухместного спорткара не стал переломным моментом с точки зрения архитектуры и базовой физики", - сказал он.

Он не одинок в этом мнении. Motor1 недавно написал, что "никто не хочет электрический суперкар", частично основываясь на комментариях Мате Римак. Его компания Rimac вышла на рынок с гиперкаром мощностью 1914 лошадиных сил. Но ей не удалось привлечь клиентов.

Отчасти это связано с новым брендом, но отчасти с "базовой физикой", о которой говорил Фульдженци.

Хотя электромобили имеют одно главное преимущество с точки зрения физики - мгновенный крутящий момент с практически неограниченной мощностью, - у них есть, пожалуй, более существенный недостаток. Они тяжелые. Технологии снижения веса имеют решающее значение в сфере суперкаров, поскольку позволяют создать автомобиль с лучшей управляемостью, динамичным и агрессивным откликом. Кроме того, гораздо сложнее сделать тяжелый автомобиль таким же "коммуникабельным", как легкий спорткар, поскольку большой вес электромобилей требует большей помощи с усилителем руля и более прочных компонентов подвески.

Выбор компании "обусловлен нашими клиентами", сказал Фульдженци. "Наши клиенты до сих пор отдают предпочтение особому типу автомобиля - двухместному, особенно с двигателем внутреннего сгорания. Например, с V-образным 12-цилиндровым двигателем спереди", - отметил он.

Именно поэтому компания в "обозримом будущем" стремится к производству автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридных и электрических автомобилей. Сейчас компания внедряет исключительно электрические технологии в сегменте, где это наиболее целесообразно: в более крупных автомобилях класса Gran Turismo.

"Вы можете иметь большой автомобиль с такой же маневренностью, как и компактный автомобиль, и наслаждаться четырехместным автомобилем с той же маневренностью и комфортом двухместного", - сказал Фульдженци.

Но с современными технологиями преимущества такого подхода уменьшаются с уменьшением размера автомобиля. В то время как главная цель Elettrica – скрыть и обыграть свой вес более 2200 кг, спортивные автомобили нацелены на полное снижение веса.

"Делать это нужно с [размерами], которые, скажем так, достаточно велики, - сказал Фульдженци. - Иначе возможности улучшить характеристики или ощущения вождения будут очень ограничены. Очень, очень ограничены, скажу я вам".

"[Фульдженци] ясно дал понять. Это не суперкар. Потому что химия аккумулятора не подходит для создания суперкара", - заявил журналистам генеральный директор Винья.

Когда это произойдет? Ни один из руководителей не дал точного ответа. Фульдженци признал, что это возможно и без твердотельного аккумулятора. А слайд на презентации, похоже, намекал на то, что новый двухдверный гранд-турер Amalfi с двигателем V-8 может быть заменен электромобилем. Но никто не хочет говорить, когда именно, отмечает издание.

"Посмотрим", – сказал Фульдженци.

Ferrari представила свой первый полностью электрический гоночный автомобиль Elettrica