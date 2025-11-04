Ferrari на высоте: рекордный квартал и шокирующие планы

Итальянский производитель суперкаров Ferrari сообщил о росте прибыли от основной деятельности на 5% в третьем квартале 2025 года, превысив ожидания аналитиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

По данным компании, прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за период с июля по сентябрь составила 670 миллионов евро (781 миллион долларов США), что превысило средний прогноз аналитиков в 649 миллионов евро. Рост прибыли компания объясняет сильной ценовой политикой и высоким спросом на персонализированные элементы автомобилей в линейках SF90 XX и 12Cilindri. При этом поставки автомобилей остались почти на уровне предыдущего квартала – 3401 единица.

После публикации результатов акции Ferrari на Миланской фондовой бирже выросли на 1,8%, восстановив часть потерь, составивших почти пятую часть стоимости с начала октября из-за разочарования аналитиков в долгосрочных финансовых целях компании.

Дополнительно

Ferrari подтвердила годовые прогнозы и ожидает чистый доход не менее 7,1 миллиарда евро, а скорректированный показатель EBITDA – не менее 2,72 миллиарда евро в 2025 году. В рамках нового долгосрочного бизнес-плана компания планирует на 2030 год чистый доход около 9 миллиардов евро и скорректированный показатель EBITDA не менее 3,6 миллиарда евро.

Напомним

Первый электромобиль Ferrari не заменит суперкары 296 или 12Cilindri, а станет дополнением к модельному ряду. Компания сосредоточится на более крупных автомобилях класса Gran Turismo, поскольку технологии электромобилей еще не готовы для суперкаров.