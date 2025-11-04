Harley-Davidson сообщила о падении продаж и встречает нового CEO на фоне сложного периода

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. обнародовал слабые квартальные результаты, что свидетельствует о падении спроса и вызовах для нового руководства компании – генерального директора. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В третьем квартале глобальные розничные продажи снизились на 6%, а на главном рынке Северной Америки – на 5%. Доход компании составил 1,34 миллиарда долларов, что меньше прогноза аналитиков (1,39 млрд).

Несмотря на общее снижение выручки, прибыль на акцию выросла до 3,10 доллара – значительно выше, чем 91 цент год назад. Harley объяснила, что улучшение частично стало результатом сделки с KKR & Co. и Pacific Investment Management Co. по монетизации части финансового подразделения.

Компания из Милуоки также подтвердила смену руководства: Арти Старрс официально занял должность CEO 1 октября, заменив Йохена Цайца. Это решение стало следствием внутренней борьбы с активистами-инвесторами и пересмотра стратегии прибыльности.

Акции Harley-Davidson снизились на 0,6% в предрыночных торгах и потеряли около 10% с начала года.

