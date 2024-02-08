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Grain From Ukraine: українським коридором вийшло перше цього року судно з гуманітарною пшеницею - для Нігерії

Grain From Ukraine: українським коридором вийшло перше цього року судно з гуманітарною пшеницею - для Нігерії

Київ • УНН

 • 33369 перегляди

Перше цього року судно в межах ініціативи Grain From Ukraine з 25 000 тоннами української пшениці для Нігерії вийшло українським чорноморським коридором як гуманітарна допомога

Українським коридором у морі з 25 тис. тонн пшениці для Нігерії рушив балкер SKY GATE - цього року перше зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН у межах програми Grain From Ukraine судно з зерном як гуманітарною допомогою, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури у четвер, пише УНН.

Деталі

"Українським коридором рухається балкер SKY GATE з 25 тис. тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії. Це перше судно в цьому році з гуманітарною пшеницею, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках програми Grain From Ukraine", - ідеться у повідомленні.

Як зазначив віцепрем'єр-міністр і очільник міністерства Олександр Кубраков, український коридор сьогодні основний шлях для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки.

"За півроку з портів Великої Одеси експортовано понад 15 млн тонн українських зернових вантажів. І ми відновлюємо постачання гуманітарної пшениці в рамках програми Grain From Ukraine для країн, які опинились на межі голоду", - зазначив Кубраков.

Доповнення

Програма Grain From Ukraine була ініційована Президентом Володимиром Зеленським у листопаді 2022 року та реалізується спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН і країнами-донорами з листопада 2022 року. Її мета – надати доступ до українського продовольства країнам, які потерпають від голоду. "У перший рік до програми приєдналися 34 країни та міжнародні організації. 170 тис. тонн гуманітарної пшениці було відправлено до Ефіопії, Ємену, Сомалі, Кенії, Афганістану", - повідомили у міністерстві.

На другому міжнародному саміті Grain From Ukraine, що пройшов в Києві 25 листопада 2023 року, на продовження гуманітарної програми, як вказано, зібрано понад 100 млн дол. для країн, які найбільше потерпають від дефіциту продовольства.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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