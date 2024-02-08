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Grain From Ukraine: по украинскому коридору вышло первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей - для Нигерии

Grain From Ukraine: по украинскому коридору вышло первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей - для Нигерии

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 09:17  •  9301 просмотра

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Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи

По украинскому коридору в море с 25 тыс. тонн пшеницы для Нигерии двинулся балкер SKY GATE - в этом году первое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы Grain From Ukraine судно с зерном как гуманитарной помощью, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры в четверг, пишет УНН.

Детали

"По украинскому коридору движется балкер SKY GATE с 25 тыс. тонн украинской гуманитарной пшеницы для Нигерии. Это первое судно в этом году с гуманитарной пшеницей, которое зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы Grain From Ukraine", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-премьер-министр и глава министерства Александр Кубраков, украинский коридор сегодня основной путь для доступа продукции украинских аграриев на мировые рынки.

"За полгода из портов Большой Одессы экспортировано более 15 млн тонн украинских зерновых грузов. И мы возобновляем поставки гуманитарной пшеницы в рамках программы Grain From Ukraine для стран, которые оказались на грани голода", - отметил Кубраков.

Дополнение

Программа Grain From Ukraine была инициирована Президентом Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года и реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой ООН и странами-донорами с ноября 2022 года. Ее цель - предоставить доступ к украинскому продовольствию странам, страдающим от голода. "В первый год к программе присоединились 34 страны и международные организации. 170 тыс. тонн гуманитарной пшеницы было отправлено в Эфиопию, Йемен, Сомали, Кению, Афганистан", - сообщили в министерстве.

На втором международном саммите Grain From Ukraine, прошедшем в Киеве 25 ноября 2023 года, на продолжение гуманитарной программы, как указано, собрано более 100 млн долл. для стран, которые больше всего страдают от дефицита продовольствия.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Grain From Ukraine: українським коридором вийшло перше цього року судно з гуманітарною пшеницею - для Нігерії
Grain From Ukraine: the first ship with humanitarian wheat this year sailed through the Ukrainian corridor - for Nigeria
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Grain From Ukraine: по украинскому коридору вышло первое в этом году судно с гуманитарной пшеницей - для Нигерии

Первое в этом году судно в рамках инициативы Grain From Ukraine с 25 000 тоннами украинской пшеницы для Нигерии вышло украинским черноморским коридором в качестве гуманитарной помощи.

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