Google запускає в Індії наддешевий план AI Plus, щоб конкурувати з ChatGPT Go
Київ • УНН
Google представив свій новий тарифовий план "AI Plus" в Індії, пропонуючи його за ціною менше ніж 5 доларів США на місяць для нових користувачів, що є прямим кроком для цінової конкуренції з недорогими пропозиціями штучного інтелекту, зокрема підпискою ChatGPT Go від OpenAI. Про це повідомляє Tech Crunch, пише УНН.
Деталі
Цей запуск, що відбувся у середу, відкриває доступ до преміальних можливостей ШІ за зниженою ціною на ринку, де технологічні компанії активно змагаються за велику базу користувачів.
Для нових користувачів в Індії Google пропонує AI Plus за $2,21 на місяць протягом перших шести місяців, після чого стандартна ціна становитиме $4,44 на місяць. До цього моменту найдешевшою підпискою Google на штучний інтелект у країні був план AI Pro вартістю $21,69 на місяць.
Тарифний план AI Plus надає користувачам вищі ліміти для моделі Gemini 3 Pro та моделі редагування зображень Nano Banana Pro, доступ до створення відео в додатках Gemini та Flow, розширений доступ до глибоких досліджень у NotebookLM, а також 200 ГБ сховища для Google Фото, Диска та Gmail. Абоненти також можуть надати доступ до цього сховища членам сім'ї.
Однак Google запізнився з налаштуванням цін для Індії: план AI Plus був вперше представлений в Індонезії та інших країнах у вересні. OpenAI дебютував зі своїм планом ChatGPT Go вартістю менше ніж 5 доларів в Індії ще в серпні, а потім зробив його доступним в інших країнах.
План ChatGPT Go надає користувачам у 10 разів більше лімітів порівняно з безкоштовним планом для повідомлень, створення зображень та завантаження файлів. На тлі цієї конкуренції, компанії, що займаються штучним інтелектом, активно пропонують безкоштовні послуги в Індії: Perplexity у партнерстві з Airtel запропонувала свій річний тарифний план Pro всім клієнтам Airtel безкоштовно, а OpenAI пропонувала ChatGPT Go безкоштовно протягом року існуючим абонентам Go та новим користувачам.
