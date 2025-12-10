Google запускає в Індії наддешевий план AI Plus, щоб конкурувати з ChatGPT Go

$42.180.11
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
14:20 • 4120 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
13:11 • 11181 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13181 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 17064 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15101 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13492 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
09:54 • 23128 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
10 грудня, 08:28 • 16907 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27446 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 23120 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Google запускає в Індії наддешевий план AI Plus, щоб конкурувати з ChatGPT Go

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Google представив тарифний план AI Plus в Індії за ціною менше 5 доларів на місяць для нових користувачів. Цей крок спрямований на конкуренцію з недорогими пропозиціями штучного інтелекту, зокрема підпискою ChatGPT Go від OpenAI.

Google запускає в Індії наддешевий план AI Plus, щоб конкурувати з ChatGPT Go

Google представив свій новий тарифовий план "AI Plus" в Індії, пропонуючи його за ціною менше ніж 5 доларів США на місяць для нових користувачів, що є прямим кроком для цінової конкуренції з недорогими пропозиціями штучного інтелекту, зокрема підпискою ChatGPT Go від OpenAI. Про це повідомляє Tech Crunch, пише УНН.

Деталі

Цей запуск, що відбувся у середу, відкриває доступ до преміальних можливостей ШІ за зниженою ціною на ринку, де технологічні компанії активно змагаються за велику базу користувачів.

Для нових користувачів в Індії Google пропонує AI Plus за $2,21 на місяць протягом перших шести місяців, після чого стандартна ціна становитиме $4,44 на місяць. До цього моменту найдешевшою підпискою Google на штучний інтелект у країні був план AI Pro вартістю $21,69 на місяць.

OpenAI заперечує причетність ChatGPT до смерті підлітка, який отримав від чат-бота "інструкцію" самогубства 26.11.25, 17:21 • 3072 перегляди

Тарифний план AI Plus надає користувачам вищі ліміти для моделі Gemini 3 Pro та моделі редагування зображень Nano Banana Pro, доступ до створення відео в додатках Gemini та Flow, розширений доступ до глибоких досліджень у NotebookLM, а також 200 ГБ сховища для Google Фото, Диска та Gmail. Абоненти також можуть надати доступ до цього сховища членам сім'ї.

Однак Google запізнився з налаштуванням цін для Індії: план AI Plus був вперше представлений в Індонезії та інших країнах у вересні. OpenAI дебютував зі своїм планом ChatGPT Go вартістю менше ніж 5 доларів в Індії ще в серпні, а потім зробив його доступним в інших країнах. 

OpenAI оголосила "червоний код" через посилення конкуренції з Google – WSJ02.12.25, 17:20 • 3349 переглядiв

План ChatGPT Go надає користувачам у 10 разів більше лімітів порівняно з безкоштовним планом для повідомлень, створення зображень та завантаження файлів. На тлі цієї конкуренції, компанії, що займаються штучним інтелектом, активно пропонують безкоштовні послуги в Індії: Perplexity у партнерстві з Airtel запропонувала свій річний тарифний план Pro всім клієнтам Airtel безкоштовно, а OpenAI пропонувала ChatGPT Go безкоштовно протягом року існуючим абонентам Go та новим користувачам.

OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів 21.11.25, 04:37 • 3877 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Бренд
OpenAI
ChatGPT
Індонезія
Індія