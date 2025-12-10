Google запускает в Индии сверхдешевый план AI Plus, чтобы конкурировать с ChatGPT Go

$42.180.11
Эксклюзив
14:20 • 2126 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 8010 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 11239 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 13559 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 12875 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 21492 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 16756 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27307 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42162 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 41557 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 35839 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP10 декабря, 07:35 • 21969 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20942 просмотра
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 12037 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto09:17 • 14537 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 3808 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 21495 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 35851 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 70807 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 53448 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 2594 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 3640 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 3718 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 6112 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 20952 просмотра
Google запускает в Индии сверхдешевый план AI Plus, чтобы конкурировать с ChatGPT Go

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Google представил тарифный план AI Plus в Индии по цене менее 5 долларов в месяц для новых пользователей. Этот шаг направлен на конкуренцию с недорогими предложениями искусственного интеллекта, в частности подпиской ChatGPT Go от OpenAI.

Google запускает в Индии сверхдешевый план AI Plus, чтобы конкурировать с ChatGPT Go

Google представил свой новый тарифный план "AI Plus" в Индии, предлагая его по цене менее 5 долларов США в месяц для новых пользователей, что является прямым шагом для ценовой конкуренции с недорогими предложениями искусственного интеллекта, в частности подпиской ChatGPT Go от OpenAI. Об этом сообщает Tech Crunch, пишет УНН.

Детали

Этот запуск, состоявшийся в среду, открывает доступ к премиальным возможностям ИИ по сниженной цене на рынке, где технологические компании активно соревнуются за большую базу пользователей.

Для новых пользователей в Индии Google предлагает AI Plus за $2,21 в месяц в течение первых шести месяцев, после чего стандартная цена составит $4,44 в месяц. До этого момента самой дешевой подпиской Google на искусственный интеллект в стране был план AI Pro стоимостью $21,69 в месяц.

OpenAI отрицает причастность ChatGPT к смерти подростка, получившего от чат-бота "инструкцию" самоубийства26.11.25, 17:21 • 3072 просмотра

Тарифный план AI Plus предоставляет пользователям более высокие лимиты для модели Gemini 3 Pro и модели редактирования изображений Nano Banana Pro, доступ к созданию видео в приложениях Gemini и Flow, расширенный доступ к глубоким исследованиям в NotebookLM, а также 200 ГБ хранилища для Google Фото, Диска и Gmail. Абоненты также могут предоставить доступ к этому хранилищу членам семьи.

Однако Google опоздал с настройкой цен для Индии: план AI Plus был впервые представлен в Индонезии и других странах в сентябре. OpenAI дебютировал со своим планом ChatGPT Go стоимостью менее 5 долларов в Индии еще в августе, а затем сделал его доступным в других странах. 

OpenAI объявила «красный код» из-за усиления конкуренции с Google – WSJ02.12.25, 17:20 • 3349 просмотров

План ChatGPT Go предоставляет пользователям в 10 раз больше лимитов по сравнению с бесплатным планом для сообщений, создания изображений и загрузки файлов. На фоне этой конкуренции, компании, занимающиеся искусственным интеллектом, активно предлагают бесплатные услуги в Индии: Perplexity в партнерстве с Airtel предложила свой годовой тарифный план Pro всем клиентам Airtel бесплатно, а OpenAI предлагала ChatGPT Go бесплатно в течение года существующим абонентам Go и новым пользователям.

OpenAI официально запускает групповые чаты в ChatGPT для всех пользователей21.11.25, 04:37 • 3877 просмотров

Степан Гафтко

