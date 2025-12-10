Google запускает в Индии сверхдешевый план AI Plus, чтобы конкурировать с ChatGPT Go

Google представил свой новый тарифный план "AI Plus" в Индии, предлагая его по цене менее 5 долларов США в месяц для новых пользователей, что является прямым шагом для ценовой конкуренции с недорогими предложениями искусственного интеллекта, в частности подпиской ChatGPT Go от OpenAI. Об этом сообщает Tech Crunch, пишет УНН.

Детали

Этот запуск, состоявшийся в среду, открывает доступ к премиальным возможностям ИИ по сниженной цене на рынке, где технологические компании активно соревнуются за большую базу пользователей.

Для новых пользователей в Индии Google предлагает AI Plus за $2,21 в месяц в течение первых шести месяцев, после чего стандартная цена составит $4,44 в месяц. До этого момента самой дешевой подпиской Google на искусственный интеллект в стране был план AI Pro стоимостью $21,69 в месяц.

Тарифный план AI Plus предоставляет пользователям более высокие лимиты для модели Gemini 3 Pro и модели редактирования изображений Nano Banana Pro, доступ к созданию видео в приложениях Gemini и Flow, расширенный доступ к глубоким исследованиям в NotebookLM, а также 200 ГБ хранилища для Google Фото, Диска и Gmail. Абоненты также могут предоставить доступ к этому хранилищу членам семьи.

Однако Google опоздал с настройкой цен для Индии: план AI Plus был впервые представлен в Индонезии и других странах в сентябре. OpenAI дебютировал со своим планом ChatGPT Go стоимостью менее 5 долларов в Индии еще в августе, а затем сделал его доступным в других странах.

План ChatGPT Go предоставляет пользователям в 10 раз больше лимитов по сравнению с бесплатным планом для сообщений, создания изображений и загрузки файлов. На фоне этой конкуренции, компании, занимающиеся искусственным интеллектом, активно предлагают бесплатные услуги в Индии: Perplexity в партнерстве с Airtel предложила свой годовой тарифный план Pro всем клиентам Airtel бесплатно, а OpenAI предлагала ChatGPT Go бесплатно в течение года существующим абонентам Go и новым пользователям.

