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Голова ЦВК Білорусі: якщо думають, що ми присудимо перемогу Тіхановській, так не буває

Голова ЦВК Білорусі: якщо думають, що ми присудимо перемогу Тіхановській, так не буває

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. ЦВК Білорусі відхилила усі скарги кандидатів в президенти та не збирається визнавати перемогу Світлани Тіхановської. Про це в інтерв’ю білоруськім ЗМІ розповіла голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина, передає УНН.

“Всі ці скарги розглядалися сьогодні (14 серпня — ред.). Скарги відхилені”, — розповіла Єрмошина.

За її словами, скарги кандидатів у президенти відхилені всі.

“Все відхилені. У нас же вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудимо перемогу Тіхановській, так не буває. Якщо встановлені порушення, як вони вважають, в цьому випадку вибори можуть бути визнані недійсними. Це означає, протягом трьох місяців повинна знову пройти наступна виборча кампанія з новими кандидатами”, — заявила голова ЦВК.

Вона також розповіла, що кандидат в президенти Республіки Білорусь Світлана Тіхановська записала відеозвернення до виборців, де пояснила свій від’їзд з країни, у її кабінеті.

Як повідомляв УНН, головного конкурента президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлану Тіхановську вивезла з країни білоруська влада, її від’їзд дозволив звільнити начальника її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Люди з команди Тіхановської залишаються затриманими — штаб

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.

У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської — головної суперниці Лукашенка — не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

Згодом стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві. Також Тіхановська оприлюднила відеозвернення виборцям, в якому пояснила свій від’їзд з країни. Пізніше з’явилося ще одне її відеозвернення — на якому Тіхановська читає з листка звернення до білорусів із закликом не виходити на площі та не протистояти міліції.

Уже 14 серпня Тіхановська записала відеозвернення, де закликає мерів всіх міст Білорусі 15 і 16 серпня організувати мирні акції у кожному місті. Вона також ініціювала створення координаційної ради для трансферу влади.

Додамо, що у Білорусі затвердили підсумки президентських виборів, за результатами переміг чинний президент — Олександр Лукашенко.

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