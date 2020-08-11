Тихановская с листочка прочитала новое обращение к белорусам с призывом "не выходить на площади"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84154 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102116 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127023 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107519 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127551 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101307 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Тихановская с листочка прочитала новое обращение к белорусам с призывом "не выходить на площади"

Тихановская с листочка прочитала новое обращение к белорусам с призывом "не выходить на площади"

Киев  •  УНН

 • 18541 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси, главный конкурент действующего президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская записала видео, на котором читает с листка обращение к белорусам с призывом не выходить на площади и не противостоять милиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие видеообращение.

"Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона, я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности, Берегите себя и своих близких", - заявила она в обращении.

Добавим, что данное видеообращение распространили государственные и российские СМИ. Кроме того, на видео видно, что Тихановская читает обращение с листка. 

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Ранее сообщалось, что главный конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Там она записала видеообращение к избирателям, где объяснила свой отъезд из страны.

Напомним, до этого в КГБ Беларуси заявляли о подготовке покушения на жизнь Тихановской. 

Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей. 

По данным ЦИКа Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей

В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах. 

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