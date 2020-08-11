Тихановская с листочка прочитала новое обращение к белорусам с призывом "не выходить на площади"

"Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона, я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности, Берегите себя и своих близких", - заявила она в обращении.

Добавим, что данное видеообращение распространили государственные и российские СМИ. Кроме того, на видео видно, что Тихановская читает обращение с листка.



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Ранее сообщалось, что главный конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Там она записала видеообращение к избирателям, где объяснила свой отъезд из страны.



Напомним, до этого в КГБ Беларуси заявляли о подготовке покушения на жизнь Тихановской.



Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.



По данным ЦИКа Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей.



В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.