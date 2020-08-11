Тіхановська з листочка прочитала нове звернення до білорусів із закликом "не виходити на площі"

"Шановні громадяни Республіки Білорусь, я, Світлана Тіхановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси, я закликаю вас до розсудливості та поваги закону, я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку, Бережіть себе і своїх близьких", - заявила вона у зверненні.

Додамо, що дане відеозвернення поширили державні та російські ЗМІ. Крім того, на відео видно, що Тіхановська читає звернення з листка.



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Раніше повідомлялося, що головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві. Там вона записала відеозвернення до виборців, де пояснила свій від'їзд із країни.



Нагадаємо, до цього в КДБ Білорусі заявляли про підготовку замаху на життя Тіхановської.



Як повідомляв УНН, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.



За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців.



У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенка - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.