Тіхановська з листочка прочитала нове звернення до білорусів із закликом "не виходити на площі"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кандидат у президенти Білорусі, головний конкурент чинного президента Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська записала відео, на якому читає з листка звернення до білорусів із закликом не виходити на площі та не протистояти міліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідні відеозвернення.
"Шановні громадяни Республіки Білорусь, я, Світлана Тіхановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. З вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси, я закликаю вас до розсудливості та поваги закону, я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку, Бережіть себе і своїх близьких", - заявила вона у зверненні.
Додамо, що дане відеозвернення поширили державні та російські ЗМІ. Крім того, на відео видно, що Тіхановська читає звернення з листка.
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Раніше повідомлялося, що головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві. Там вона записала відеозвернення до виборців, де пояснила свій від'їзд із країни.
Нагадаємо, до цього в КДБ Білорусі заявляли про підготовку замаху на життя Тіхановської.
Як повідомляв УНН, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців.
У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенка - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.