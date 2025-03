Светлана Тихановская покинула Беларусь

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал он.

Добавим, что ранее стало известно, что Тихановская поехала в неизвестном направлении, и в объединенном штабе нет с ней связи.

До этого у белорусских Telegram-каналах начала появляться информация о том, что Тихановская якобы содержится в ЦИКе.

Напомним, что в КГБ Беларуси заявили о подготовке покушения на жизнь Тихановской.

Как ранее сообщалось в УНН, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.

По данным ЦИКа Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей.

В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania . pic.twitter.com/6f9U2meoX0

- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020