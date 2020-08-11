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Світлана Тіхановська покинула Білорусь

Світлана Тіхановська покинула Білорусь

Київ • УНН

 • 67446 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз знаходиться у Литві. Про це у себе в Twitter повідомив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус, передає УНН.

"Світлана Тіхановська у безпеці. Вона у Литві", - написав він.

Додамо, що раніше стало відомо, що Тіхановська поїхала у невідомому напрямку, і у об'єднаного штабу немає з нею зв'язку.

До цього у білоруських Telegram-каналах почала з'являтися інформація про те, що Тіхановську нібито утримують у ЦВК.

Нагадаємо, що у КДБ Білорусі заявили про підготовку замаху на життя Тіхановської.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців.

У штабі кандидата у президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської – головної суперниці Лукашенко не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020

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