Тіхановська ініціює створення координаційної ради для трансферу влади
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська, яка наразі перебуває у Литві, ініціює створення координаційної ради для трансферу влади. Про це УНН повідомляє з посиланням на її звернення, опубліковане у телеграм-каналі об'єднаного штабу опозиційних кандидатів "Пул Первой".
"Мій штаб, штаб Світлани Тіхановської, продовжує працювати. Головою штабу як і раніше залишається Марія Мороз. Вона перебуває зі мною і продовжує керувати штабом. Я підтверджую повноваження Ольги Ковалькової й Миколи Козлова як моїх довірених осіб, які будуть координувати дії штабу в Білорусі", - заявила вона.
Тіхановська заявила, що вони готові до діалогу з владою.
"З урахуванням того, що відбувається в країні й необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тіхановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані й відомі білоруси, професіонали своєї справи. Я доручаю своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку приймати заявки про висунення членів ради від організацій і об'єднань громадян", - заявила Тіхановська.
Також вона звернулася до міжнародної спільноти, європейських країн з проханням допомогти в організації діалогу з білоруською владою.
Окрім того, Тіхановська висловила захоплення білорусам та співчуття тим, хто постраждав цими днями.
Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенка - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.
Згодом стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві. Також Тіхановська оприлюднила відеозвернення виборцям, де пояснила свій від'їзд з країни. Пізніше з'явилося ще одне її відеозвернення - на якому Тіхановська читає з листка звернення до білорусів із закликом не виходити на площі та не протистояти міліції.
Уже 14 серпня Тіхановська записала відеозвернення, де закликає мерів всіх міст країни 15 і 16 серпня організувати мирні акції у кожному місті.
Додамо, що у Білорусі затвердили підсумки президентських виборів, за результатами переміг чинний президент - Олександр Лукашенко.