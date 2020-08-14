Тіхановська ініціює створення координаційної ради для трансферу влади

ukru
18:42 • 34599 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 72381 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 83338 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 111040 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117753 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116106 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151127 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124964 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124682 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123856 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77757 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 26225 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 32375 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 25843 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 27843 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77757 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102059 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82572 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151127 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50894 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58291 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107668 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125946 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125360 перегляди
Актуальне
Тіхановська ініціює створення координаційної ради для трансферу влади

Тіхановська ініціює створення координаційної ради для трансферу влади

Київ • УНН

 • 13505 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська, яка наразі перебуває у Литві, ініціює створення координаційної ради для трансферу влади. Про це УНН повідомляє з посиланням на її звернення, опубліковане у телеграм-каналі об'єднаного штабу опозиційних кандидатів "Пул Первой".

"Мій штаб, штаб Світлани Тіхановської, продовжує працювати. Головою штабу як і раніше залишається Марія Мороз. Вона перебуває зі мною і продовжує керувати штабом. Я підтверджую повноваження Ольги Ковалькової й Миколи Козлова як моїх довірених осіб, які будуть координувати дії штабу в Білорусі", - заявила вона.

Тіхановська заявила, що вони готові до діалогу з владою.

"З урахуванням того, що відбувається в країні й необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тіхановська, ініціюю створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані й відомі білоруси, професіонали своєї справи. Я доручаю своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку приймати заявки про висунення членів ради від організацій і об'єднань громадян", - заявила Тіхановська.

Також вона звернулася до міжнародної спільноти, європейських країн з проханням допомогти в організації діалогу з білоруською владою.

Окрім того, Тіхановська висловила захоплення білорусам та співчуття тим, хто постраждав цими днями.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенка - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

Згодом стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві. Також Тіхановська оприлюднила відеозвернення виборцям, де пояснила свій від'їзд з країни. Пізніше з'явилося ще одне її відеозвернення - на якому Тіхановська читає з листка звернення до білорусів із закликом не виходити на площі та не протистояти міліції.

Уже 14 серпня Тіхановська записала відеозвернення, де закликає мерів всіх міст країни 15 і 16 серпня організувати мирні акції у кожному місті.

Додамо, що у Білорусі затвердили підсумки президентських виборів, за результатами переміг чинний президент - Олександр Лукашенко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$86,171.80
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,059.42
Ethereum
$2,049.87