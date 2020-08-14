Тіхановська записала нове відеозвернення

"Ще півроку тому ніхто не вірив, що білоруси зможуть об'єднатися і сказати "ні!" старій владі, але це сталося. Ми прийшли на виборчі дільниці і зробили свій вибір за законом, мирно і з гідністю", - сказала Тіхановська.

Вона також подякувала своїй команді і всім, хто проголосував за неї. За її словами, там, де комісія підрахувала голоси чесно, її підтримка склала від 60 до 70%, а у Новій Боровій - 90%.

"Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті", - закликала кандидатка.

Також вона закликає білорусів разом захистити їхній вибір і просить підписати документ про те, що вони голосували за неї.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз знаходиться у Литві.

Також напередодні Тіхановська оприлюднила відеозвернення виборцям, де пояснила свій від'їзд з країни.