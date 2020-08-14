Тіхановська записала нове відеозвернення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала відеозвернення, де закликає мерів всіх міст країни 15 і 16 серпня організувати мирні акції у кожному місті. Про це повідомляє УНН, посилаючись на відео, розміщене у мережі.
"Ще півроку тому ніхто не вірив, що білоруси зможуть об'єднатися і сказати "ні!" старій владі, але це сталося. Ми прийшли на виборчі дільниці і зробили свій вибір за законом, мирно і з гідністю", - сказала Тіхановська.
Вона також подякувала своїй команді і всім, хто проголосував за неї. За її словами, там, де комісія підрахувала голоси чесно, її підтримка склала від 60 до 70%, а у Новій Боровій - 90%.
"Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Прошу всіх мерів міст 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті", - закликала кандидатка.
Також вона закликає білорусів разом захистити їхній вибір і просить підписати документ про те, що вони голосували за неї.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що головний конкурент президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська покинула Білорусь і зараз знаходиться у Литві.
Також напередодні Тіхановська оприлюднила відеозвернення виборцям, де пояснила свій від'їзд з країни.