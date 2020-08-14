Тихановская записала новое видеообращение

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84154 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102116 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127023 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107519 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127551 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101307 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Тихановская записала новое видеообращение

Тихановская записала новое видеообращение

Киев  •  УНН

 • 25878 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, где призывает мэров всех городов страны 15 и 16 августа организовать мирные акции в каждом городе. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на видео, размещенное в сети.

"Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать "нет!" старой власти, но это произошло. Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор по закону, мирно и с достоинством", - сказала Тихановская.

Она также поблагодарила свою команду и всех, кто проголосовал за нее. По ее словам, там, где комиссия подсчитала голоса честно, ее поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой - 90%.

"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власти прекратить это и пойти на диалог. Прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - призвала кандидат.

Также она призывает белорусов вместе защитить их выбор и просит подписать документ о том, что они голосовали за нее.

Напомним, накануне стало известно, что главный конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Также накануне Тихановская обнародовала видеообращение избирателям, где объяснила свой отъезд из страны.

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