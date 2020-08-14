Тихановская записала новое видеообращение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, где призывает мэров всех городов страны 15 и 16 августа организовать мирные акции в каждом городе. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на видео, размещенное в сети.
"Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать "нет!" старой власти, но это произошло. Мы пришли на избирательные участки и сделали свой выбор по закону, мирно и с достоинством", - сказала Тихановская.
Она также поблагодарила свою команду и всех, кто проголосовал за нее. По ее словам, там, где комиссия подсчитала голоса честно, ее поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой - 90%.
"Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власти прекратить это и пойти на диалог. Прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - призвала кандидат.
Также она призывает белорусов вместе защитить их выбор и просит подписать документ о том, что они голосовали за нее.
Напомним, накануне стало известно, что главный конкурент президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.
Также накануне Тихановская обнародовала видеообращение избирателям, где объяснила свой отъезд из страны.