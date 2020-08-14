Тихановская инициирует создание координационного совета для трансфера власти

"Мой штаб, штаб Светланы Тихановской, продолжает работать. Главой штаба по-прежнему остается Мария Мороз. Она находится со мной и продолжает руководить штабом. Я подтверждаю полномочия Ольги Ковальковой и Николая Козлова как моих доверенных лиц, которые будут координировать действие моего штаба в Беларуси", - заявила она.

Тихановская заявила, что они готовы к диалогу с властью.

"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан", - заявила Тихановская.

Также она обратилась к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь в организации диалога с белорусскими властями.

Кроме того, Тихановская выразила восхищение белорусам и сочувствие пострадавшим в эти дни.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.

В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.

Впоследствии стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Также Тихановская обнародовала видеообращение избирателям, где объяснила свой отъезд из страны. Позже появилось еще одно ее видеообращение - на каком Тихановская читает с листка обращение к белорусам с призывом не выходить на площади и не противостоять милиции.

Уже 14 августа Тихановская записала видеообращение, где призывает мэров всех городов страны 15 и 16 августа организовать мирные акции в каждом городе.

Добавим, что в Беларуси утвердили итоги президентских выборов, по результатам победил действующий президент - Александр Лукашенко.