ЦВК Білорусі оголосила остаточні результати президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Білорусі затвердили підсумки президентських виборів, які пройшли 9 серпня, за результатами переміг чинний президент - Олександр Лукашенко. Про це повідомляє УНН із посиланням на "БЕЛТА".
"ЦВК затвердила підсумки виборів: президентом обраний Лукашенко", - йдеться у повідомленні.
Так, результати виборів наступні:
▪️ Олександр Лукашенко - 80,1%;
▪️ Світлана Тіхановська - 10,12%;
▪️ Анна Канопацька - 1,68%;
▪️ Андрій Дмитрієв - 1,21%;
▪️ Сергій Черечень - 1,14%;
▪️ проти всіх - 4,59%.
Вказується, що загалом у голосуванні взяли участь 5 818 955 виборців. Явка в цілому по країні становить 84,28%.
Нагадаємо, у Білорусі триває загальнонаціональний страйк, працівники підприємств у Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.
Як раніше повідомлялося в УНН, близько 700 осіб були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Загалом вже близько 6,7 тис.
Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська записала відеозвернення, де закликає мерів всіх міст країни 15 і 16 серпня організувати мирні акції у кожному місті.