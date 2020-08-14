В Беларуси продолжаются массовые забастовки на крупных предприятиях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Беларуси продолжается общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Nexta.
Так, в соцсетях массово публикуется информация о том, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.
“Медиков на Грушевке уже около 300 человек! Невероятно!” — пишут в СМИ.
Также известно, что МЭТЗ и БМЗ бастуют. Мебельная фабрика “ЗОВ” в Гродно также не остается в стороне, 4-я больница и РНПЦ кардиологии уже вышли на забастовку, как и Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова.
Сообщается, что Гродненское Химволокно и БелАЭС в Островце тоже выражают солидарность.
“Нафтан и Полимир сегодня также вызывает руководство на разговор! Объявлен общий сбор в 12:00 возле заводоуправлений каждого из предприятий”, — говорится в сообщении.
На забастовку в 12:30 собираются и сотрудники Минского метрополитена.
“Рабочие минского метро (ГП "Минский метрополитен“) готовятся к забастовке, от сотрудников дэпо до инженерных служб... Их тысячи, они все разбиты по небольшим группам, сменам и станциям, но они едины с народом. Пассажиры, присоединяйтесь к ним, когда начнется забастовка в 12:30”, — говорится в обращении.
МЗКТ объявил всеобщий сбор в 11:30 возле экспериментального цеха, а Минский завод шестерён (МЗШ) в 12:00 возле аллеи.
Сообщается и о протесте работников культуры возле Белгосфилармонии. Бастуют работники Минских электрических сетей Острошицко-Городокского района, Гроднопромстрой, филиал “Минские кабельные сети”, ГродноАзот, БелКард, Бакунинский авторынок Гомеля.
ОАО “Гомельский мясокомбинат” и ОАО “СветлогорскХимволокно” тоже собираются на забастовку.
Напомним, что в Беларуси, где начались протесты после президентских выборов, людей призывают к общенациональной забастовке.
Как ранее сообщалось в УНН, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа. В общем уже около 6,7 тысячи.