В Беларуси продолжаются массовые забастовки на крупных предприятиях

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84816 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127168 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107585 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127646 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101324 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102132 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Беларуси продолжаются массовые забастовки на крупных предприятиях

В Беларуси продолжаются массовые забастовки на крупных предприятиях

Киев  •  УНН

 • 33518 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Беларуси продолжается общенациональная забастовка, работники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Nexta.

Так, в соцсетях массово публикуется информация о том, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий.

“Медиков на Грушевке уже около 300 человек! Невероятно!” — пишут в СМИ.

Также известно, что МЭТЗ и БМЗ бастуют. Мебельная фабрика “ЗОВ” в Гродно также не остается в стороне, 4-я больница и РНПЦ кардиологии уже вышли на забастовку, как и Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова.

Сообщается, что Гродненское Химволокно и БелАЭС в Островце тоже выражают солидарность.

“Нафтан и Полимир сегодня также вызывает руководство на разговор! Объявлен общий сбор в 12:00 возле заводоуправлений каждого из предприятий”, — говорится в сообщении.

На забастовку в 12:30 собираются и сотрудники Минского метрополитена.

“Рабочие минского метро (ГП "Минский метрополитен“) готовятся к забастовке, от сотрудников дэпо до инженерных служб... Их тысячи, они все разбиты по небольшим группам, сменам и станциям, но они едины с народом. Пассажиры, присоединяйтесь к ним, когда начнется забастовка в 12:30”, — говорится в обращении.

МЗКТ объявил всеобщий сбор в 11:30 возле экспериментального цеха, а Минский завод шестерён (МЗШ) в 12:00 возле аллеи.

Сообщается и о протесте работников культуры возле Белгосфилармонии. Бастуют работники Минских электрических сетей Острошицко-Городокского района, Гроднопромстрой, филиал “Минские кабельные сети”, ГродноАзот, БелКард, Бакунинский авторынок Гомеля.

ОАО “Гомельский мясокомбинат” и ОАО “СветлогорскХимволокно” тоже собираются на забастовку.

Напомним, что в Беларуси, где начались протесты после президентских выборов, людей призывают к общенациональной забастовке.

Как ранее сообщалось в УНН, около 700 человек были задержаны во время протестов в Беларуси с 12 на 13 августа. В общем уже около 6,7 тысячи. 

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