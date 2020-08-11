Белорусов призывают к общенациональной забастовке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Беларуси, где начались протесты после президентских выборов, сегодня, 11 августа, людей призывают к общенациональной забастовке. В Telegram-каналах распространяют соответствующие листовки, передает УНН со ссылкой на NEXTA Live.
"Не выходите сегодня на работу. Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", - говорится в сообщении.
Так, согласно распространенной информации, общенациональной забастовкой хотят добиться "признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь; освобождения всех политических заключенных; проведения новых честных выборов".
"Забастовка - это полностью законный, прописанный в Конституции, вид протеста", - говорится в частности в сообщении.
Людей авторы этой информации призывают расклеивать листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом (АМАПом). Главные улицы были перекрыты. Очевидцы сообщали об использовании правоохранителями светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов для разгона протестующих. Известно о раненых и задержанных.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
По предварительным официальным подсчетам, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Алек