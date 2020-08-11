Білорусів закликають до загальнонаціонального страйку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Білорусі, де розпочалися протести після президентських виборів, сьогодні, 11 серпня, людей закликають до загальнонаціонального страйку. У Telegram-каналах поширюють відповідні листівки, передає УНН з посиланням на NEXTA Live.
“Не виходьте сьогодні на роботу. Режим тримається виключно на нас і страйк — це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям в спину і ногами б’ють жінок”, - йдеться в повідомленні.
Так, згідно з поширеною інформацією, загальнонаціональним страйком хочуть домогтися "визнання Світлани Тіхановском новим президентом Республіки Білорусь; звільнення всіх політичних ув’язнених; проведення нових чесних виборів".
“Страйк — це повністю законний, прописаний в Конституції, вид протесту", - сказано зокрема у повідомленні.
Людей автори цієї інформації закликають розклеювати листівки на стінах своїх підприємств, під’їздах, зупинках та інших громадських місцях.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно якому переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.
У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Прітицького в Мінську стався вибух, у результаті якого загинув один з протестувальників. Повідомлялося, що учасники протесту пустили в хід "коктейлі Молотова" та почали зводити барикади.
За попередніми офіційними підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.