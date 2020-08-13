Протести у Білорусі: за добу ще близько 700 затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Близько 700 людей були затримані під час протестів у Білорусі з 12 на 13 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Білорусі.
“Вчора на різних інтернет-ресурсах розміщувалися заклики до блокування доріг. У столиці фіксувалися факти і спроби перекриття проїжджої частини проспекту Незалежності в районі ЦУМу, в мікрорайонах "Малинівка“ і "Серебрянка“, по вулиці Сурганова і інших. У зв’язку з цим громадський транспорт ходив з перебоями. За участь в несанкціонованих масових заходах з 12 на 13 серпня затримано близько 700 осіб”, - сказано в повідомленні.
Таким чином, кількість затриманих у Білорусі з дня виборів, 9 серпня, становить понад 6,7 тисяч осіб.
У МВС країни зазначають, що "заворушення по країні втратили масовість, проте рівень агресії щодо правоохоронців залишається високим".
“Всього в результаті протиправних дій громадян 9-13 серпня постраждали 103 правоохоронці, з яких 28 госпіталізовано", - вказали у відомстві.
"Вчора в Мінську і в Барановичах знову були здійснені навмисні наїзди автомобілями на співробітників ДАІ. Для зупинки порушників правоохоронці використовували зброю”, - додається в повідомленні.
Крім того, як вказано, що у Мінську співробітники ОМОН затримали двох молодих людей 18 і 19 років, які "наповнювали пляшки запальною сумішшю".
Як повідомляв УНН, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.
Вранці 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже в той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента. Увечері 12 серпня стало відомо про ще двох затриманих українців. А 13 серпня - про ще одну.