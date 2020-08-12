У МЗС підтвердили затримання ще двох українців у Мінську

"12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальніша інформація буде надана додатково", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше Білоруська асоціація журналістів повідомила про затримання двох українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо що у Білорусі під час акцій протесту, що розпочались після виборів президента республіки, побили українського журналіста і затримали дев’ять громадян України.