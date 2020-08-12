У Мінську затримали двох українських волонтерів

"Нові затримання журналістів у Мінську. В районі Площі Перемоги затримані журналісти Костянтин Реутськй і Євген Васильєв. Їх затримали співробітники ДАІ, зв'язок з ними пропав", - сказано в повідомленні.



Додамо, як розповіли в "Восток SOS" в коментарі УНН, Реутський і Васильєв є волонтерами даної організації.



Відповідаючи на питання, чи дійсно волонтерів "Восток SOS" Костянтина Реутського і Євгена Васильєва затримали в Мінську, в організації повідомили, що: "Костянтин Реутський і Євген Васильєв з "Восток SOS". Але за фактом затримання поки нічого не можу сказати", - додали в організації.

Нагадаємо, в Білорусі ОМОН під час розгону протестувальників затримав журналіста. Під час зіткнень - постраждали оператор і фотограф.