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У Мінську затримали двох українських волонтерів

У Мінську затримали двох українських волонтерів

Київ • УНН

 • 20442 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Мінську затримали двох журналістів - Костянтина Реутського і Євгена Васильєва. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГО "Білоруська асоціація журналістів".

"Нові затримання журналістів у Мінську. В районі Площі Перемоги затримані журналісти Костянтин Реутськй і Євген Васильєв. Їх затримали співробітники ДАІ, зв'язок з ними пропав", - сказано в повідомленні.

Додамо, як розповіли в "Восток SOS" в коментарі УНН, Реутський і Васильєв є волонтерами даної організації.

Відповідаючи на питання, чи дійсно волонтерів "Восток SOS" Костянтина Реутського і Євгена Васильєва затримали в Мінську, в організації повідомили, що: "Костянтин Реутський і Євген Васильєв з "Восток SOS". Але за фактом затримання поки нічого не можу сказати", - додали в організації.

Нагадаємо, в Білорусі ОМОН під час розгону протестувальників затримав журналіста. Під час зіткнень - постраждали оператор і фотограф.

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