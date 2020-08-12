В Минске задержали двух украинских волонтеров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Минске задержали двух журналистов - Константина Реутского и Евгения Васильева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОО "Белоруская асоциация журналистов".
"Новые задержания журналистов в Минске. В районе Площади Победы задержаны журналисты Константин Реутский и Евгений Васильев. Их задержали сотрудники ГАИ, связь с ними пропала", - сказано в сообщении.
Добавим, как рассказали в "Восток SOS" в комментарии УНН, Реутский и Васильев являются волонтерами данной организации.
Отвечая на вопрос, действительно ли волонтеров "Восток SOS" Константина Реутского и Евгения Васильева задержали в Минске, в организации сообщили, что: "Константин Реутский и Евгений Васильев из "Восток SOS". Но по факту задержания пока ничего не могу сказать", - добавили в организации.
Напомним, в Беларуси ОМОН во время разгона протестующих задержал журналиста. Во время столкновений - пострадали оператор и фотограф.